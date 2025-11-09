Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 13:50

В США раскрыли шокирующую правду о доходах Meta от мошеннической рекламы

Reuters: Meta зарабатывает миллиарды долларов благодаря мошеннической рекламе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американская компания Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) зарабатывает миллиарды долларов на показах мошеннической рекламы, сообщает Reuters. По информации агентства, в 2024 году корпорация планировала получить около 10% годовой выручки — примерно $16 млрд — от демонстрации сомнительных рекламных роликов и объявлений о запрещенных товарах в соцсетях.

Дело в том, что внутренние правила Meta разрешают работу рекламодателей, даже если система компании с вероятностью до 95% идентифицирует их как мошенников. В таких случаях к ним применяются повышенные тарифы, что не мешает злоумышленникам продолжать свою деятельность. Проблема усугубляется персонализацией: пользователи, кликающие на сомнительные объявления, видят их чаще.

В то же время представитель Meta Энди Стоун опроверг эти данные. По его словам, за последние 18 месяцев количество жалоб на мошенническую рекламу в Instagram (деятельность в РФ запрещена), WhatsApp и Facebook (деятельность в РФ запрещена) сократилось на 58%, а в 2025 году было удалено свыше 134 млн единиц запрещенного контента.

Ранее гендиректор Instagram Адам Моссери развеял миф о том, что платформа подслушивает разговоры пользователей для показа релевантной рекламы. Он объяснил, что эффективность рекомендательных алгоритмов связана с другими факторами сбора данных.

