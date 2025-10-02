Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 октября 2025 в 15:24

Глава популярной соцсети попытался развенчать миф о прослушке пользователей

Адам Моссери: Instagram не использует микрофон для сбора данных о пользователях

Адам Моссери Адам Моссери Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гендиректор Instagram (деятельность в РФ запрещена) Адам Моссери на своей странице в соцсети публично опроверг миф о том, что платформа подслушивает разговоры пользователей для показа релевантной рекламы. Он объяснил, что эффективность рекомендательных алгоритмов связана с другими факторами сбора данных.

Моссери отметил, что прослушку легко вычислить благодаря тому, что современные мобильные платформы показывают индикатор при работе микрофона, а батарея начинает разряжаться быстрее. А реклама оказывается релевантной, по его словам, благодаря сотрудничеству с рекламодателями, которые делятся информацией о посетителях их сайтов.

Новая политика конфиденциальности Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), которая вступит в силу 16 декабря, официально разрешит использование данных из переписок с ИИ-продуктами.

Ранее киберэксперт Павел Мизинов заявил, что мошенники получают личные данные пользователей из онлайн-платформ, которые регулярно взламывают хакеры. Полученную в ходе утечки информацию злоумышленники, как правило, приобретают на просторах даркнета.

