Стало известно, из-за какой болезни скончался народный артист Симонов

Telegram-канал SHOT сообщает, что 68-летнему народному артисту РФ Владимиру Симонову потребовалась срочная операция на сердце, но ее якобы откладывали из-за противопоказаний. По информации источника, артист провел последние две недели в больнице и скончался от острой сердечной недостаточности накануне поздно вечером.

Как пишет канал, состояние Симонова начало ухудшаться еще в августе, когда он испытывал одышку и слабость. Согласно информации SHOT, после этого актера госпитализировали, но затем выписали домой к близким.

Уже в конце октября, как уточняет канал, Симонова снова экстренно доставили в больницу для стабилизации состояния и подготовки к операции на сердце, однако от хирургического вмешательства пришлось отказаться из-за множества противопоказаний.

О смерти Симонова стало известно в ночь на 9 ноября. Артист служил в Театре имени Вахтангова и создал множество запоминающихся образов в театре и кино, включая роли в фильмах «Одиноким предоставляется общежитие» и сериале «Каменская». Всего он снялся в более чем 150 кинокартинах.