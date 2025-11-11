Греф заявил о рекордных выплатах дивидендов Сбербанком за 2025 год

По итогам текущего года размер дивидендов Сбербанка составил 787 млрд рублей, сообщил глава Сбербанка Герман Греф во время встречи с президентом Владимиром Путиным. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, показатель является рекордным на рынке РФ. Греф выразил надежду, что в следующем году этот рекорд будет вновь побит.
Пока ни одна компания никогда за всю историю столько не платила. Но мы надеемся, что в следующем году мы свой рекорд побьем, — отметил он.
По словам Грефа, в 2025 году Сбербанк хочет получить прибыть на 6% выше, чем в прошлом. В связи с этим и дивиденды по итогам года будут выше, объяснил он.
Ранее председатель правления Сбербанка озвучил прогноз роста российской экономики. По его словам, в 2025 году показатель изменится на 0,8%. Греф полагает, что в течение ближайших двух лет темпы экономического роста РФ сохранятся в диапазоне 1–1,5%, а это говорит об умеренных темпах развития.
До этого Путин поддержал планы по выходу ДОМ.РФ на IPO. Он отметил, что акции станут привлекательными для инвестирования при проведении ответственной дивидендной политики.