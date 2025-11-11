Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 10:17

Греф заявил о рекордных выплатах дивидендов Сбербанком за 2025 год

Греф заявил, что Сбербанк заплатит за 2025 год рекордную сумму дивидендов

Председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф Председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф Фото: kremlin.ru

По итогам текущего года размер дивидендов Сбербанка составил 787 млрд рублей, сообщил глава Сбербанка Герман Греф во время встречи с президентом Владимиром Путиным. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, показатель является рекордным на рынке РФ. Греф выразил надежду, что в следующем году этот рекорд будет вновь побит.

Пока ни одна компания никогда за всю историю столько не платила. Но мы надеемся, что в следующем году мы свой рекорд побьем, — отметил он.

По словам Грефа, в 2025 году Сбербанк хочет получить прибыть на 6% выше, чем в прошлом. В связи с этим и дивиденды по итогам года будут выше, объяснил он.

Ранее председатель правления Сбербанка озвучил прогноз роста российской экономики. По его словам, в 2025 году показатель изменится на 0,8%. Греф полагает, что в течение ближайших двух лет темпы экономического роста РФ сохранятся в диапазоне 1–1,5%, а это говорит об умеренных темпах развития.

До этого Путин поддержал планы по выходу ДОМ.РФ на IPO. Он отметил, что акции станут привлекательными для инвестирования при проведении ответственной дивидендной политики.

Герман Греф
дивиденды
Сбербанк
россияне
