Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 05:53

Удар по заводу БПЛА и прорыв у Харькова: успехи ВС РФ к утру 22 октября

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

По производственной площадке Южного машиностроительного завода в Павлограде, где производились детали для ракет «Нептун» и «Гром-2» для ВСУ, был нанесен удар, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 22 октября?

Украина осталась без завода, производившего ракеты для ВСУ

По его данным, атаке подвергся Павлоградский механический завод, входящий в структуру Южмаша. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«Согласно полученной оперативной и подтвержденной на местах информации, нанесен комбинированный удар по производственной площадке Южного машиностроительного завода имени А. М. Макарова в Павлограде. В частности, речь идет о Павлоградском механическом заводе, входящем в структуру Южмаша. На нем производились комплектующие для ракет „Нептун“ и „Гром-2“», — заявил Рогов.

Позиции ВСУ существенно ухудшились

Положение Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении становится все более сложным, об этом сообщили в российских силовых структурах. По словам источника, российские войска существенно расширили зону своего контроля.

«В последнее время на Харьковском направлении дела у ВСУ идут все хуже и хуже. ВС РФ значительно расширили зоны контроля в Волчанске и возле границы в районе Хатнего. Кроме того, у ВСУ совсем плохи дела и на других направлениях», — сказал собеседник агентства.

По информации источника, текущая ситуация вызывает серьезную озабоченность у западных спонсоров Украины. Даже Вашингтон, который отдалился от Киева, продолжает настаивать на необходимости наступательных действий, рассказал он.

Стало известно о продвижении ВС России под Харьковом

Российские войска продолжают наступление в Харьковской области и продвигаются к Синельниково в районе реки Волчья, сообщает в Telegram-канале проект «Военкоры Русской Весны». Прорыв стал результатом успешных боевых действий и закрепления позиций у Волчанского маслоэкстракционного завода. Минобороны данную информацию не комментировало.

По данным проекта, подразделения ВС России ведут зачистку вдоль реки Волчья и развивают наступление со стороны Волчанска. В населенный пункт уже начали проникать диверсионно-разведывательные группы.

На Западе заявили о прорыве обороны ВСУ в Донбассе

Военнослужащие Вооруженных сил России прорвали оборону украинской армии в районе Красноармейска (Покровска), сообщил аналитик Алан Уотсон. По его данным, военнослужащие ВСУ были вынуждены оставить свои позиции после наступления российской армии. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Эксперт отметил, что для прикрытия отступающих основных сил было оставлено значительное число военнослужащих «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По словам Уотсона, это является финалом оборонительной системы ВСУ в регионе.

«Российское наступление на Красноармейск вынудило ВСУ уйти, оставив около тысячи человек для прикрытия отступающих бойцов и наемников „Азова“. Это произошло после крупных успехов России в городе за последние 24 часа — окончательного краха украинской обороны в Донбассе», — написал аналитик.

Читайте также:

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 октября

Минус 2 млн солдат ВСУ: Украина на грани вымирания, почему молчит Зеленский

Встреча Путина и Трампа: состоится ли, новые детали, будет ли Зеленский

ВСУ
ВС РФ
СВО
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Истребитель со странным набором вооружения заметили на Украине
Технолог рассказала, как ухаживать за вещами из натуральной шерсти
В Госдуме объяснили, в каком случае у водителей будут аннулировать права
Богомаз раскрыл детали теракта с обрушением моста на поезд
Стало известно о массированной атаке дронов ВСУ на Мордовию
Значение поцелуя в сновидении: раскройте тайну сна
Юрист раскрыл нюанс, который нужно учесть при покупке автомобиля
Атомная энергетика США получит плутоний из военных запасов
Восточная шакшука с помидорами и перцем — вы полюбите эту яичницу
Небо над Ярославлем временно закрыли для полетов
Военэксперт объяснил, зачем ВСУ забрасывают ДРГ вглубь России
Двойная эпидемия гриппа и COVID-19 в РФ: кто в опасности, как лечить
Удар по заводу БПЛА и прорыв у Харькова: успехи ВС РФ к утру 22 октября
В Ленобласти сбивают украинские БПЛА
Сон об измене супруга: причины тревоги и советы для отношений
Ирландия взорвалась протестами после изнасилования ребенка мигрантом
«За гранью логики»: психиатр объяснил склонность некоторых людей к экстриму
Воздушное пространство одного региона оказалось под угрозой атаки дронов
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с пластиковыми окнами
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 октября
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают
Семья и жизнь

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.