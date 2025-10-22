Удар по заводу БПЛА и прорыв у Харькова: успехи ВС РФ к утру 22 октября

По производственной площадке Южного машиностроительного завода в Павлограде, где производились детали для ракет «Нептун» и «Гром-2» для ВСУ, был нанесен удар, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 22 октября?

Украина осталась без завода, производившего ракеты для ВСУ

По его данным, атаке подвергся Павлоградский механический завод, входящий в структуру Южмаша. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«Согласно полученной оперативной и подтвержденной на местах информации, нанесен комбинированный удар по производственной площадке Южного машиностроительного завода имени А. М. Макарова в Павлограде. В частности, речь идет о Павлоградском механическом заводе, входящем в структуру Южмаша. На нем производились комплектующие для ракет „Нептун“ и „Гром-2“», — заявил Рогов.

Позиции ВСУ существенно ухудшились

Положение Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении становится все более сложным, об этом сообщили в российских силовых структурах. По словам источника, российские войска существенно расширили зону своего контроля.

«В последнее время на Харьковском направлении дела у ВСУ идут все хуже и хуже. ВС РФ значительно расширили зоны контроля в Волчанске и возле границы в районе Хатнего. Кроме того, у ВСУ совсем плохи дела и на других направлениях», — сказал собеседник агентства.

По информации источника, текущая ситуация вызывает серьезную озабоченность у западных спонсоров Украины. Даже Вашингтон, который отдалился от Киева, продолжает настаивать на необходимости наступательных действий, рассказал он.

Стало известно о продвижении ВС России под Харьковом

Российские войска продолжают наступление в Харьковской области и продвигаются к Синельниково в районе реки Волчья, сообщает в Telegram-канале проект «Военкоры Русской Весны». Прорыв стал результатом успешных боевых действий и закрепления позиций у Волчанского маслоэкстракционного завода. Минобороны данную информацию не комментировало.

По данным проекта, подразделения ВС России ведут зачистку вдоль реки Волчья и развивают наступление со стороны Волчанска. В населенный пункт уже начали проникать диверсионно-разведывательные группы.

На Западе заявили о прорыве обороны ВСУ в Донбассе

Военнослужащие Вооруженных сил России прорвали оборону украинской армии в районе Красноармейска (Покровска), сообщил аналитик Алан Уотсон. По его данным, военнослужащие ВСУ были вынуждены оставить свои позиции после наступления российской армии. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Эксперт отметил, что для прикрытия отступающих основных сил было оставлено значительное число военнослужащих «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По словам Уотсона, это является финалом оборонительной системы ВСУ в регионе.

«Российское наступление на Красноармейск вынудило ВСУ уйти, оставив около тысячи человек для прикрытия отступающих бойцов и наемников „Азова“. Это произошло после крупных успехов России в городе за последние 24 часа — окончательного краха украинской обороны в Донбассе», — написал аналитик.

