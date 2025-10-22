Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 06:00

Военэксперт объяснил, зачем ВСУ забрасывают ДРГ вглубь России

Военэксперт Кнутов: украинские ДРГ хотят создать панику у мирных граждан России

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Украинские диверсионно-разведывательные группы стремятся создать атмосферу паники среди мирного населения России, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что еще одной задачей ДРГ является поиск скрытых или замаскированных целей.

У украинских ДРГ двоякая функция: с одной стороны — сбор информации, а с другой — проведение терактов и диверсий с целью дестабилизации обстановки внутри наших районов для вызова паники и психоза среди населения. Также ДРГ используются для выявления скрытых или замаскированных целей для последующих ударов с помощью беспилотных летательных аппаратов, — пояснил Кнутов.

По его словам, перед началом любого крупного наступления, подобного вторжению в Курскую область, в тыл внедряются ДРГ. Военэксперт добавил, что их задача — выявить наиболее уязвимые участки для последующего прорыва.

Есть у ДРГ и разведывательные цели. Например, когда готовилось вторжение в Курскую область, естественно, перед этим заходили диверсанты, которые проверили состояние линии обороны, определили места дислокации наших военнослужащих и выявили слабые места. А затем эти ДРГ пытались атаковать гарнизоны и сковать силы наших военных, в то время как основная масса войск прорывалась через границу, — резюмировал Кнутов.

Ранее командир добровольческой бригады имени Александра Невского Алексей Верещагин заявил, что ВСУ перешли к тактике действий малыми ДРГ из-за значительных потерь и неспособности проводить контратаки. По его словам, украинская армия таким образом пытается нанести урон российским штурмовым подразделениям на занятых позициях.

