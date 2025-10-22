Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 05:30

«За гранью логики»: психиатр объяснил склонность некоторых людей к экстриму

Психиатр Шуров: у любителей экстрима снижена чувствительность к дофамину

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Люди, увлекающиеся экстремальными видами деятельности, зачастую имеют сниженную чувствительность к дофамину, что заставляет их постоянно искать острые ощущения и доказывать себе свою состоятельность, заявил NEWS.ru психиатр Василий Шуров. По его словам, подобное поведение, которое со стороны может казаться нелогичным и пугающим, нередко приводит к трагическим последствиям.

Есть много версий, почему людям нравится экстрим. Считается, что у них сниженная чувствительность к норадреналину и дофамину. Им нужны яркие и острые ощущения. Все время надо чего-то добиваться и самим себе доказывать. Такие люди склонны к скоростям и альпинистским подвигам. На некоторых даже страшно смотреть, как они это делают. Это за гранью логики, разума. Они максимально комфортно себя чувствуют при переживании острых ощущений. Ну и, соответственно, платят за это очень часто жизнью и погибают достаточно глупо, — пояснил Шуров.

Ранее сообщалось, что лыжника затянуло под лавину в горах Красноярского края, но ему удалось выбраться. Снег сошел на плато Путорана недалеко от Норильска. В тот момент на горе находились 10 лыжников, но накрыло только одного парня. Теперь его поздравляют со вторым днем рождения.

