Россиян предупредили о новом виде мошенничества с пластиковыми окнами

Предложение бесплатно проверить пластиковые окна является уловкой мошенников, заявил NEWS.ru эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев. По его словам, злоумышленники действуют по хорошо отработанной схеме, сообщая о несуществующих поломках.

Звонок с предложением проверить состояние пластиковых окон звучит безобидно, особенно если обещают, что мастер приедет бесплатно. На деле за таким «осмотром» часто скрываются мошенники, которые представляются сотрудниками крупных компаний. Они приезжают, осматривают окна, задают вопросы о сроках установки и выявляют якобы серьезные дефекты. Дальше начинается психологическое давление: пугают, что окно может треснуть, стеклопакет — лопнуть, а фурнитура вот-вот заклинит. Предлагают срочный ремонт, стоимость которого неожиданно оказывается сопоставимой с заменой всего окна, — предупредил Васильев.

Он отметил, что добросовестные оконные компании предоставляют бесплатный выезд специалиста только в том случае, если клиент собирается заказать новое окно. По словам эксперта, любые проверки и диагностика окон требуют отдельной оплаты и указываются в прейскуранте.

Если человек все же впустил таких «ревизоров» в квартиру, первое, что нужно сделать, — потребовать документы. Настоящий сотрудник обязан предъявить удостоверение или доверенность с реквизитами организации. Далее составляются акт осмотра и смета, где подробно указываются все предполагаемые работы, их объемы и стоимость. Именно смета поможет защититься от внезапного удорожания: по Гражданскому кодексу она является твердой, и без согласия заказчика увеличить сумму нельзя, — добавил Васильев.

Он посоветовал не подписывать документы сразу, а взять их копии и показать знакомому строителю или представителю другой компании, чтобы убедиться в правильности условий. По словам эксперта, договор, где фиксируются все виды работ, сроки, стоимость, гарантия и порядок оплаты, может выступать доказательством в случае спора.

Ранее правоохранительные органы предупредили население о новой мошеннической схеме, связанной с техническим обслуживанием газового оборудования. Злоумышленники используют изменения в законодательстве как повод для обмана.