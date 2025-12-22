Новый год-2026
22 декабря 2025 в 09:22

Детские смеси могут пропасть из свободной продажи в России

Депутат Буцкая предложила ввести продажу детских смесей по рецептам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В России нужно ввести рецептурный отпуск детских молочных смесей по аналогии с лекарствами, заявила депутат Госдумы Татьяна Буцкая в эфире радиостанции «Говорит Москва». Она считает этот продукт «инородным» для ребенка и настаивает, что применять его можно лишь по назначению педиатра, а на упаковках следует размещать предупреждения, как на табачной продукции.

Такие смеси менее полезны, чем грудное вскармливание. С этого начинаются ожирение, диабет, есть связь с аутизмом, — высказалась она.

Ранее доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова заявила, что слишком громкий голос актера, играющего Деда Мороза, способен негативно отразиться на психическом состоянии малыша. Она порекомендовала заранее подготавливать детей к такой встрече, чтобы не допустить стрессовых реакций.

Кроме того, президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции и прямой линии заявил о необходимости продумать увеличение времени пребывания детей в яслях и детских садах. По его словам, для реализации этой задачи потребуется привлечь дополнительных педагогических работников и воспитателей.

