Белый дом решил отозвать около 30 послов, назначенных Байденом

Белый дом решил отозвать 29 послов, назначенных при экс-президенте страны Джо Байдене, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники. Главы дипмиссий завершат свою работу в январе 2026 года.

Отмечается, что больше всего послов сменят в Африке. В частности, дипломатов отзовут из Нигера, Мадагаскара, Сенегала, Сомали, Камеруна. Кроме того, новых глав дипмиссий назначат в Лаосе, во Вьетнаме, на Филиппинах, в Армении, Алжире, Египте и Шри-Ланке.

Ранее Байден заявил, что если США ослабнут и утратят роль мирового лидера, то их место займет Россия или Китай. По его мнению, Вашингтон не может отступить, так как он «в долгу перед всем миром». Кроме того, на одном из мероприятий Байден назвал свою страну «Америкотитой». 83-летний политик запнулся, критикуя администрацию действующего главы Белого дома Дональда Трампа.

До этого президент США аннулировал действие всех приказов, подписанных его предшественником Байденом с применением автопера — автоматического устройства для подписи документов. Глава Белого дома считает, что экс-лидер не был включен в процесс применения устройства, поэтому его решения не имеют силы.