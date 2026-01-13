Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 17:45

Женщина рассказала, как к ней относились в новокузнецком роддоме

NEWS.ru: к некоторым пациенткам новокузнецкого роддома относились хорошо

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Не все женщины, которые лежали в новокузнецком роддоме № 1, где расследуется массовая гибель младенцев, жаловались на условия пребывания, рассказала NEWS.ru бывшая пациентка учреждения Ирина. По ее словам, меньше года назад она родила дочку, и относились к ней в больнице очень душевно.

В феврале я родила здоровую девочку в печально известном роддоме. Я лежала в нем два раза на сохранении из-за высокого давления. Роды у меня были с осложнениями. Когда пришла пора делать кесарево сечение, тут же собрали консилиум, и все прошло хорошо. У меня только приятные впечатления. Врачи учреждения показались мне очень душевными людьми. Они помогали во всем, — продолжила Ирина.

Собеседница отметила, что хочет поблагодарить своих акушерку и лечащего врача. При этом она уточнила, что лежала в платной палате.

Ранее отец одного из детей, погибших в роддоме, заявил, что после смерти ребенка жена чувствует себя опустошенной и занимается подготовкой к похоронам. Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что причиной массовых смертей могла стать бактериальная инфекция.

Новокузнецк
роддома
младенцы
новорожденные
смерти
дети
Степанида Королева
С. Королева
