Онищенко назвал возможную причину смерти младенцев в Новокузнецке

Причиной смерти девяти младенцев в роддоме № 1 в Новокузнецке могла стать бактериальная инфекция, заявил ТАСС академик РАН Геннадий Онищенко. Он отметил, что в медучреждении были проблемы, в частности нарушение системного контроля за состоянием персонала.

Судя по скорости и по такому количеству трагических жертв, это, конечно, прежде всего бактериальная инфекция, — сказал Онищенко.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала трагедией для государства произошедшее в роддоме Новокузнецка. Она поручила сенаторам держать на особом контроле расследование обстоятельств гибели младенцев.

До этого стало известно, что в родильном доме № 1 Новокузнецка с начала января умерли девять младенцев. Сейчас учреждение закрыто на карантин из-за распространения гриппа и ОРВИ. Сообщалось, что один из новорожденных скончался в первую неделю января, затем в один из дней умерло сразу трое детей.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк в своем Telegram-канале сообщал, что главврача роддома временно отстранили от работы. Он отметил, что профильные ведомства организовали проверку в медучреждении.