13 января 2026 в 13:07

«Может ввязаться в авантюру»: политолог о шагах Трампа в адрес Гренландии

Политолог Дробницкий: теоретически Трамп может начать операцию в Гренландии

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп может провести операцию по аннексии Гренландии без одобрения конгресса, предположил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Дмитрий Дробницкий. По его мнению, глава Белого дома может разработать стратегию, которая позволит ему действовать независимо от законодательного органа.

Теоретически [Трамп мог бы пойти на какие-то агрессивные действия в отношении Гренландии без одобрения конгресса]. Но мы не знаем, каков там план. Трамп не то чтобы понимает, но я думаю, что он чувствует: конгресс — это люди, которые работают медленно и не в том направлении. Ситуация с шатдауном показала, что конгресс — такое место, от которого хороших инициатив не ждут. В этом смысле Трамп может постараться сделать что-то такое, чтобы конгресс был не при делах, — высказался Дробницкий.

Он подчеркнул, что идея аннексировать Гренландию значима для президента США с нескольких ракурсов, однако на данный момент это лишь разговоры и пока ничего конкретного. С другой стороны, по словам Дробницкого, как продемонстрировал глава Белого дома в первый год своего президентства, он является лидером, для которого нет никаких преград.

У Трампа есть установка «вижу цель — не вижу препятствий». Он считает, что может сделать абсолютно все в этом смысле, и можно ожидать от него сюрпризов. Конечно, потом будут проблемы с конгрессом, но он может ввязаться в какую-нибудь авантюру. Также стоит понимать, что у Трампа много различных идей, и какова последовательность приоритетов знает только он. Очевидно, что это постоянное разбрасывание внимания конгресса и общественности создает нервозность для всех, кто хотел бы Трампа сдержать, — добавил Дробницкий.

Он заключил, что для США Гренландия имеет важное значение как в историческом, так и в современном геополитическом контексте. Однако, по мнению политолога, неясно, будет ли Трамп активно работать в этом направлении.

Ранее сообщалось, что в Конгресс США внесли законопроект, защищающий Гренландию от планов Трампа. Документ запрещает использовать государственные средства для покупки или захвата острова.

