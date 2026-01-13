Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 10:23

В Конгрессе США решили защитить Гренландию от амбиций Трампа

Axios: в Конгресс США внесли законопроект о защите Гренландии от планов Трампа

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Конгресс США внесли законопроект, который защищает Гренландию от планов главы Белого дома Дональда Трампа, сообщил портал Axios. Согласно документу, будет введен запрет на использование государственных средств для покупки или захвата острова.

Автором законопроекта под названием «О защите суверенитета Гренландии» стал демократ Джимми Гомес. Отмечается, что документ также нацелен на ограничение роста числа американских войск на территории Гренландии и пресечение попыток склонить жителей острова к поддержке его присоединения к США.

Ранее конгрессмен-республиканец Рэнди Файн представил в палате представителей США радикальный законопроект, который предполагает аннексию Гренландии и предоставление ей статуса штата. По замыслу автора инициативы, контроль над островом обеспечит Вашингтону доминирование над арктическими морскими путями и укрепит национальную безопасность.

До этого спецпосланник США Джефф Лэндри заявил, что Дания «вновь оккупировала» Гренландию после Второй мировой войны, игнорируя протокол Организации Объединенных Наций. По его словам, в отношениях Вашингтона и острова речь должна идти о «гостеприимстве, а не о враждебности».

