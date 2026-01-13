Врач раскрыл, что нужно сделать перед купанием на Крещение

Врач раскрыл, что нужно сделать перед купанием на Крещение Врач Прокофьев: перед крещенскими купаниями нужно пройти первичную диагностику

Перед крещенскими купаниями необходима первичная диагностика, рассказал 360.ru врач-кардиолог и обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев. Он отметил, что лучше начать привыкать к погружениям в ледяную воду заранее.

Первое, что нужно сделать, — провести хотя бы минимальную скрининговую диагностику работы сердечно-сосудистой системы: сделать ЭКГ, посмотреть давление, пульс, выявить, нет ли каких-то противопоказаний, — рассказал Прокофьев.

Врач отметил, что для крещенских купаний необходимо выбирать только специально оборудованные места. Он призвал после погружения сразу надеть сухие вещи и выпить теплый напиток.

Ранее врач Мария Гришанова рассказала, что беременным и детям лучше воздержаться от купания в Крещение. Она отметила, что купание в ледяной воде — серьезный стресс для неподготовленного организма.