Россиянин ударил знакомую ножом в шею во время пьяной ссоры Жителя Кубани обвинили в покушении на убийство женщины во время ссоры

В Краснодарском крае местный житель обвиняется в попытке убийства женщины, сообщила пресс-служба Следственного комитета региона. Инцидент произошел в Усть-Лабинском районе в начале января во время совместного распития спиртного.

По версии следствия, 51-летний мужчина находился в арендованной квартире вместе со своей сожительницей и 49-летней знакомой. Между ним и гостьей возник конфликт, в пьяной ссоре он схватил нож и ударил женщину в шею.

Сожительница обвиняемого увидела это и помешала ему добить раненую. Сейчас мужчина задержан и находится под стражей.

Ранее москвич нанес минимум два удара ножом в шею полицейскому, который прибыл на вызов. По данным СК, жизни пострадавшего стража порядка уже ничего не угрожает. Инцидент случился 7 января у подъезда жилого дома на улице Ставропольской. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Также в Москве произошел конфликт в торговом центре, в результате которого человек получил ножевое ранение. По одной из версий, сотрудник магазина употреблял алкоголь на рабочем месте и решил самовольно уйти со смены. Охранник, заметивший это, попытался его остановить и в ходе конфликта нанес пострадавшему удар ножом в шею.