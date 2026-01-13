Атака США на Венесуэлу
Российские врачи вернули подростку возможность видеть

Врачи из Петербурга частично вернули зрение пострадавшему от петарды подростку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подростку из Нижнего Новгорода, пострадавшему от взрыва петарды, частично вернули зрение, сообщили в пресс-службе петербургского Педиатрического университета. По данным учреждения, врачи в Нижнем Новгороде оказали мальчику качественную первую помощь, однако у него оставались инородные тела в глазах. Осколки повредили не только глазные яблоки, но и веки, поэтому для операции потребовалась мультидисциплинарная команда специалистов.

С помощью операционного магнита врачи провели удаление инородных тел. Процедура заняла около трех часов. Полностью восстановить зрение до прежнего уровня уже невозможно. В настоящий момент подросток видит только правым глазом. Врачи планируют провести еще несколько операций.

Ранее подростку из Волгоградской области потребовалась экстренная операция после того, как врачи Жирновской центральной районной больницы не смогли вовремя диагностировать абсцесс. 13-летняя школьница обратилась в медучреждение с жалобами на боль в груди. Педиатр первоначально выписала ей антибиотики. После ухудшения состояния родители самостоятельно сделали ребенку УЗИ в частной клинике, где был обнаружен абсцесс молочной железы. Однако в ЦРБ этот диагноз проигнорировали. Врачи повторно назначили лекарства и порекомендовали народный метод — прикладывать капустный лист.

