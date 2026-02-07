Взрыв петарды в руках подростка обернулся уголовным делом СК возбудил дело после взрыва петарды в руках подростка в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда по неосторожности после взрыва петарды в подмосковных Люберцах, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. В результате происшествия 16-летний подросток лишился пальца.

Следователем следственного отдела по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области по факту травмирования 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда по неосторожности), — сообщили в ведомстве.

По версии следствия, 7 февраля 16-летний подросток нашел петарду, взял ее с собой, и впоследствии она разорвалась у него в руках. Детонация привела к тяжелой травме — у подростка ампутирована фаланга большого пальца. Юношу экстренно госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Ранее стало известно, что пострадавший нашел петарду, когда выносил мусор. Инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Владлена Татарского.

До этого в Новосибирске шестилетний ребенок получил серьезное повреждение кисти из-за взрыва петарды. В результате пострадали кости, суставы, сосуды, нервы и мягкие ткани, указательный палец был практически оторван.