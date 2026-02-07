Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 15:43

Взрыв петарды в руках подростка обернулся уголовным делом

СК возбудил дело после взрыва петарды в руках подростка в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда по неосторожности после взрыва петарды в подмосковных Люберцах, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. В результате происшествия 16-летний подросток лишился пальца.

Следователем следственного отдела по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области по факту травмирования 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда по неосторожности), — сообщили в ведомстве.

По версии следствия, 7 февраля 16-летний подросток нашел петарду, взял ее с собой, и впоследствии она разорвалась у него в руках. Детонация привела к тяжелой травме — у подростка ампутирована фаланга большого пальца. Юношу экстренно госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Ранее стало известно, что пострадавший нашел петарду, когда выносил мусор. Инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Владлена Татарского.

До этого в Новосибирске шестилетний ребенок получил серьезное повреждение кисти из-за взрыва петарды. В результате пострадали кости, суставы, сосуды, нервы и мягкие ткани, указательный палец был практически оторван.

петарды
взрывы
Подмосковье
Люберцы
дети
подростки
уголовные дела
Следственный комитет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ ударили ракетами по мирным жителям в Белгороде
Потеря друзей, суды за сына, работа в стриптиз-клубе: как живет Прилучный
В Сети появились кадры общежития в Уфе после нападения мужчины
Раскрыт возраст устроившего поножовщину в уфимском общежитии
В Госдуме поделились впечатлениями после церемонии открытия Олимпиады
Рыбалка закончилась для жителей Сахалина страшной находкой на льду
«Всегда был за диалог»: Фицо объявил о важном шаге в отношении России
Свежий ветер и дубак до –18? Погода в Москве на следующей неделе: что ждать
Появились кадры с места нападения на студентов в Уфе
Число жертв нападения с ножом в общежитии возросло
Взрыв петарды в руках подростка обернулся уголовным делом
Взрыв петарды в руках подростка попал на видео
«Многого не могу найти»: Гребенщикова заявила о проблемах с наследством
Неизвестный с ножом ворвался в общежитие и порезал студентов
«Похороненный» украинский военный вернулся домой живым после обмена
В Госдуме нашли причину массового ухода школьников в колледжи
В деле о покушении на замначальника ГРУ появились первые подозреваемые
Пожар унес жизни двух человек в российском регионе
Под Киевом второй день полыхает склад кондитерской компании Порошенко
Раскрыто содержание декларации о доходах Юлии Тимошенко за 2024 год
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.