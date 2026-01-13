Дома ни Наташи, ни животных: в США пропала россиянка — при чем тут Обама

Россиянка бесследно исчезла в Сиэтле в Новый год. До этого она жаловалась на побои мужа-американца, семья которого владеет поместьем и знакома с экс-президентом Бараком Обамой. По словам отца девушки, местная полиция не спешит с поисками. Подробности — в материале NEWS.ru.

При каких обстоятельствах россиянка исчезла в США

В Новый год 39-летняя жительница Сиэтла Наталья Хованская созвонилась со своими родителями, живущими в России, поздравила их с праздником и сообщила, что отправляется в магазин за продуктами, чтобы приготовить себе ужин. Это был их последний разговор. Больше на связь девушка не вышла.

В США Наталья сначала проживала с мужем — Томасом Кристенсоном. Он работает финансистом в медицинской компании Northwest Kidney Centers. Россиянка познакомилась с будущим супругом, когда училась в китайском вузе.

Незадолго до пандемии пара улетела в Сиэтл, где Наталья стала домохозяйкой. Ее муж хорошо зарабатывает и, по словам родителей пропавшей, произвел хорошее впечатление. У дяди супруга имеется поместье на острове. Также сообщается, что кто-то из родственников мужа якобы был знаком с бывшим президентом США Бараком Обамой. При этом пара проживала в двухкомнатной квартире с кошкой и собакой, детей у них не было.

Что случилось незадолго до пропажи россиянки в США

Осенью 2025 года Наталья пожаловалась родителям на мужа и заявила, что хочет развестись. Причиной девушка называла побои. После этого суд запретил супругу приближаться к ней, но обязал его содержать женщину и их общих питомцев. Отец девушки Павел Хованский отметил, что американец обладает внушительными габаритами, а Наталья — весьма миниатюрна.

«Наташа у нас хрупкая, маленькая, ростом 155 сантиметров. А он — увалень под два метра. <...> Они сильно поссорились, и Томас избил ее. Наташа сняла побои. Был суд, на мужа надели браслет. Он переехал жить к дяде, а Наташа осталась в „двушке“. Томаса обязали содержать ее, даже корм животным покупать», — сказал он «КП-Санкт-Петербург».

Родители женщины не исключают, что с их дочерью мог что-то сделать ее супруг. Искать Наталью начали незамедлительно, но во время организации поисков возникли бюрократические проволочки. Родные опасаются, что промедление может привести к трагическим последствиям.

«Возможно, с ней что-то сделал Томас. Вдруг он не захотел терять свои деньги, черт его знает. Ведь эта история с судом — для него сильная репутационная потеря. Либо Наташу могли задержать „айсы“ — иммиграционная полиция США. Они сейчас там хватают всех приезжих подряд, если при себе нет документов. А у дочки нет гражданства США, только грин-карта. Мы звоним Наташе ежедневно по 20 раз. Гудки идут. Другой телефон бы сел давно! Значит, его подзаряжали», — сказал Хованский.

Как полиция искала пропавшую в США россиянку

Наталью начали искать спустя несколько дней — отец девушки обратился к пользователям русскоязычных чатов в США. Однако официальные органы не спешат с поисками. В иммиграционной полиции сослались на недостаток информации для начала расследования, в посольстве перенаправили в консульство, а там ответили, что сотрудники не имеют права выезжать далеко за пределы Нью-Йорка.

Проживающая в Портленде знакомая семьи написала заявление в полицию, но правоохранители были безынициативны.

«В первый раз полицейских не пустила в дом консьержка, и их это устроило. Во второй — они просто постучали в дверь и ушли, так как им никто не ответил. Один из русских жителей Сиэтла Роман смог попасть на территорию дома. Он сказал, что у входной двери все чисто, прибрано. Никаких специфических запахов нет, в том числе от домашних животных. Лая и мяуканий тоже нет. Это смущает. Куда все они пропали?» — изумляется отец девушки.

Насколько сложно найти пропавшего россиянина в США

Даже в условиях геополитического напряжения шанс отыскать в США пропавшего россиянина есть, таким мнением в беседе с NEWS.ru поделилась сотрудница правозащитной организации «Альтернатива» Арина Файрушина. Она объяснила действия полицейских жесткими законами США о защите частной собственности.

«Часто ничего нельзя сделать, пока нет общественного резонанса. Когда он случается, часто оказывается, что есть способы, которые могут помочь. В данном случае я бы рекомендовала родственникам, друзьям больше взаимодействовать с российским МИД, еще обращаться дополнительно в посольство, консульство с вопросом: „А что же можно сделать в этой ситуации?“», — рекомендовала правозащитница.

Она также напомнила, что в США многочисленное русскоязычное сообщество. По словам Файрушиной, можно привлекать к поискам общественные организации. Она рассказала, что недавно общественники вызволяли из США гражданина Белоруссии, попавшего там в рабство.

«Мы привлекали также средства массовой информации Белоруссии. Насколько я поняла, мужчина так пока и не вышел, потому что у него сложности с документами, с посольством, с тем, как уехать. К сожалению, такие ситуации бывают и в Америке. И для граждан стран СНГ в том числе», — подчеркнула Файрушина.

