Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 января 2026 в 11:07

Россиянка поговорила с родителями и пропала в США

Пропавшую в Новый год россиянку не могут найти в США уже две недели

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Гражданка России пропала в Соединенных Штатах после телефонного разговора с родителями, и ее семья подозревает супруга, сообщает KP.RU. 39-летняя Наталья исчезла 1 января. Перед этим она разговаривала с родными и сказала, что хочет сходить в магазин, затем женщина перестала выходить на связь.

Осенью 2025 года она сообщила родителям о намерении развестись с мужем-американцем. Причиной пропавшая называла домашнее насилие. После этого супругу запретили приближаться к ней. Несмотря на это, Наталья продолжала проживать в Сиэтле. Пара познакомилась незадолго до пандемии. Затем россиянка улетела в США, где была домохозяйкой. Ее муж хорошо зарабатывал и, по словам родителей пропавшей, производил хорошее впечатление. Также сообщается, что кто-то из его родственников якобы был знаком с бывшим президентом США Бараком Обамой.

Родители женщины полагают, что с их дочерью мог что-то сделать ее супруг. Во время организации поисков они столкнулись с бюрократическими сложностями и опасаются, что промедление может привести к трагическим последствиям.

Ранее на Кипре был объявлен в розыск российский предприниматель Владислав Баумгертнер. Управление уголовного розыска провинции Лимасол распространило ориентировки с описанием внешности и фотографиями бывшего топ-менеджера. К поискам подключены не только полицейские подразделения, но и добровольцы из гражданской обороны.

США
пропавшие
россияне
поиски
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Японии продали самую дорогую рыбу в мире
Онищенко назвал возможную причину смерти младенцев в Новокузнецке
Раскрыты страшные подробности о новокузнецком роддоме, где умерли младенцы
Автоюрист рассказал, куда жаловаться из-за парковки на тротуаре
Названа вероятная причина гибели детей в роддоме Новокузнецка
Трасса в Сибири встала из-за массового ДТП
Раскрыто, что рассмешило ди Каприо на вручении «Золотого глобуса»
Документы раскрыли тайну пропавшего экс-главы «Уралкалия»
Быстрые низкокалорийные котлетки: едим и не толстеем, готовим за полчаса
Мужчина с ножом наводил ужас на людей в подмосковном ТЦ
В СК раскрыли, кто может быть виноват в крушении Су-30 в российском регионе
Кинолог объяснил, к чему может привести неправильное хранение корма
«Он берет паузу»: Малахов рассказал, что Киркоров оставил свое хобби
Совфед взял на контроль расследование гибели младенцев в Новокузнецке
Момент задержания и допрос подростка за связь с ГУР Украины попал на видео
Подросток попал в реанимацию после замены лампочки в люстре
Ушел из жизни актер из «Зачарованных»
Почему не работает WhatsApp 13 января: где сбои в России, когда заблокируют
Волчанск, Покровск, Удачное: хорошие и плохие новости фронта СВО 13 января
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 5 января 2026 года
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Смешали за 5 минут и в духовку: крылышки с картошкой «Золотая пара» — вкус как из гриль-бара
Общество

Смешали за 5 минут и в духовку: крылышки с картошкой «Золотая пара» — вкус как из гриль-бара

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни
Семья и жизнь

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.