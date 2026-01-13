Россиянка поговорила с родителями и пропала в США Пропавшую в Новый год россиянку не могут найти в США уже две недели

Гражданка России пропала в Соединенных Штатах после телефонного разговора с родителями, и ее семья подозревает супруга, сообщает KP.RU. 39-летняя Наталья исчезла 1 января. Перед этим она разговаривала с родными и сказала, что хочет сходить в магазин, затем женщина перестала выходить на связь.

Осенью 2025 года она сообщила родителям о намерении развестись с мужем-американцем. Причиной пропавшая называла домашнее насилие. После этого супругу запретили приближаться к ней. Несмотря на это, Наталья продолжала проживать в Сиэтле. Пара познакомилась незадолго до пандемии. Затем россиянка улетела в США, где была домохозяйкой. Ее муж хорошо зарабатывал и, по словам родителей пропавшей, производил хорошее впечатление. Также сообщается, что кто-то из его родственников якобы был знаком с бывшим президентом США Бараком Обамой.

Родители женщины полагают, что с их дочерью мог что-то сделать ее супруг. Во время организации поисков они столкнулись с бюрократическими сложностями и опасаются, что промедление может привести к трагическим последствиям.

Ранее на Кипре был объявлен в розыск российский предприниматель Владислав Баумгертнер. Управление уголовного розыска провинции Лимасол распространило ориентировки с описанием внешности и фотографиями бывшего топ-менеджера. К поискам подключены не только полицейские подразделения, но и добровольцы из гражданской обороны.