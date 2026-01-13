Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 января 2026 в 11:35

Раскрыта личность мужа загадочно пропавшей 1 января россиянки

Мужем пропавшей в США россиянки оказался финансист Томас Кристенсен

Полиция США Полиция США Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Пропавшая 1 января в США россиянка Наталья была замужем за финансистом Томасом Кристенсеном из медицинской компании Northwest Kidney Centers, рассказал отец гражданки РФ Павел Хованский в комментарии KP.RU. По его словам, женщина познакомилась с будущим супругом в вузе. Также он отметил, что американец сильно избил ее после ссоры несколькими месяцами ранее, при этом мужчина обладает внушительными габаритами, а Наталья — хрупким телосложением.

Наташа у нас хрупкая, маленькая, ростом в 155 сантиметров. А он – увалень под два метра. <...> Они сильно поссорились и Томас избил ее. Наташа сняла побои. Был суд, на мужа надели браслет. Он переехал жить к дяде, а Наташа осталась в двушке. Томаса обязали содержать ее, даже корм животным покупать, — сказал отец россиянки.

Ранее стало известно, что гражданка России пропала в Соединенных Штатах после общения с родными. 39-летняя женщина, исчезнувшая 1 января, перед этим сказала родителям о планах сходить в магазин и перестала отвечать на звонки, в связи с чем ее семья подозревает мужа.

До этого житель Екатеринбурга пропал после похода в магазин за хлебом. 47-летний мужчина ушел из дома в Октябрьском районе 6 января и перестал выходить на связь, что для него абсолютно нехарактерно. На данный момент никаких сведений о его местонахождении обнаружить не удалось.

США
россияне
исчезновение
Сиэтл
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Японии продали самую дорогую рыбу в мире
Онищенко назвал возможную причину смерти младенцев в Новокузнецке
Раскрыты страшные подробности о новокузнецком роддоме, где умерли младенцы
Автоюрист рассказал, куда жаловаться из-за парковки на тротуаре
Названа вероятная причина гибели детей в роддоме Новокузнецка
Трасса в Сибири встала из-за массового ДТП
Раскрыто, что рассмешило ди Каприо на вручении «Золотого глобуса»
Документы раскрыли тайну пропавшего экс-главы «Уралкалия»
Быстрые низкокалорийные котлетки: едим и не толстеем, готовим за полчаса
Мужчина с ножом наводил ужас на людей в подмосковном ТЦ
В СК раскрыли, кто может быть виноват в крушении Су-30 в российском регионе
Кинолог объяснил, к чему может привести неправильное хранение корма
«Он берет паузу»: Малахов рассказал, что Киркоров оставил свое хобби
Совфед взял на контроль расследование гибели младенцев в Новокузнецке
Момент задержания и допрос подростка за связь с ГУР Украины попал на видео
Подросток попал в реанимацию после замены лампочки в люстре
Ушел из жизни актер из «Зачарованных»
Почему не работает WhatsApp 13 января: где сбои в России, когда заблокируют
Волчанск, Покровск, Удачное: хорошие и плохие новости фронта СВО 13 января
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 5 января 2026 года
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Смешали за 5 минут и в духовку: крылышки с картошкой «Золотая пара» — вкус как из гриль-бара
Общество

Смешали за 5 минут и в духовку: крылышки с картошкой «Золотая пара» — вкус как из гриль-бара

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни
Семья и жизнь

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.