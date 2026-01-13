Раскрыта личность мужа загадочно пропавшей 1 января россиянки

Пропавшая 1 января в США россиянка Наталья была замужем за финансистом Томасом Кристенсеном из медицинской компании Northwest Kidney Centers, рассказал отец гражданки РФ Павел Хованский в комментарии KP.RU. По его словам, женщина познакомилась с будущим супругом в вузе. Также он отметил, что американец сильно избил ее после ссоры несколькими месяцами ранее, при этом мужчина обладает внушительными габаритами, а Наталья — хрупким телосложением.

Наташа у нас хрупкая, маленькая, ростом в 155 сантиметров. А он – увалень под два метра. <...> Они сильно поссорились и Томас избил ее. Наташа сняла побои. Был суд, на мужа надели браслет. Он переехал жить к дяде, а Наташа осталась в двушке. Томаса обязали содержать ее, даже корм животным покупать, — сказал отец россиянки.

Ранее стало известно, что гражданка России пропала в Соединенных Штатах после общения с родными. 39-летняя женщина, исчезнувшая 1 января, перед этим сказала родителям о планах сходить в магазин и перестала отвечать на звонки, в связи с чем ее семья подозревает мужа.

До этого житель Екатеринбурга пропал после похода в магазин за хлебом. 47-летний мужчина ушел из дома в Октябрьском районе 6 января и перестал выходить на связь, что для него абсолютно нехарактерно. На данный момент никаких сведений о его местонахождении обнаружить не удалось.