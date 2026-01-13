Рогов заявил об отставке замглавы ВМФ Ахмедова

Генерал-лейтенант Сухраб Ахмедов освобожден от должности заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом России по береговым и сухопутным операциям, сообщает Lenta.ru со ссылкой на члена Общественной палаты РФ Владимира Рогова. Информацию об отставке подтвердил военный корреспондент Юрий Котенок. Минобороны России информацию не комментировало.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств заявил, что в составе Вооруженных сил России появилось новое соединение противовоздушной и противоракетной обороны. По его словам, формирование оснащено современнейшей зенитной ракетной системой С-500.

До этого генерал армии Герасимов доложил, что российские войска прочно удерживают стратегическую инициативу на всех направлениях в зоне СВО. Он подчеркнул, что армия наступает, несмотря на масштабную поддержку Украине со стороны западных стран.