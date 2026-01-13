Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 17:40

Психолог объяснила, когда формируется эмоциональная зависимость

Психолог Метелина: при созависимости человек не может находиться один

Фото: Shutterstock/FOTODOM
При эмоциональной зависимости человек не может находиться наедине с собой, рассказала Pravda.Ru психолог, эксперт в области отношений мужчин и женщин Алиса Метелина. Она отметила, что такая зависимость может быть схожа с наркотической или алкогольной.

Вместо того чтобы осознать свои чувства и встретиться с ними, человек ищет опору вовне — в партнере, который не может удовлетворить его глубинные потребности. Это может быть потребность в принятии, близости или внимании, но если она не осознана, зависимость становится способом избежать встречи с самим собой, — рассказала Метелина.

Психолог отметила, что при созависимости невозможно выстроить здоровые отношения. По ее словам, сигналом может стать отсутствие ощущения собственной ценности без партнера.

Ранее психотерапевт Ольга Аванесян рассказала, что признание своей слабости поможет избежать созависимости в отношениях. Она отметила, что для построения гармоничных отношений важно признавать свои несовершенства.

