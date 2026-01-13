Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 17:30

Теннисист назвал фаворитов Australian Open

Теннисист Метревели: Медведев может показать хорошую игру на Australian Open

Даниил Медведев Даниил Медведев Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Теннисист Даниил Медведев может показать хорошую игру на Australian Open, рассказал Metaratings советский теннисист Александр Метревели. Он отметил, что тот может стать лучшим среди российских спортсменов.

У мужчин [Янник] Синнер и [Карлос] Алькарас фавориты Australian Open, у девушек — [Арина] Соболенко и, возможно, [Елена] Рыбакина. Медведев подходит к турниру в хорошем настроении, недавно выиграл титул. Он, безусловно, может показать хорошую игру, — заявил Метревели.

Советский спортсмен подчеркнул, что теннисистка Мирра Андреева должна дойти до четвертьфинала. По его мнению, ее перспективы зависят от сетки.

Ранее заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук посоветовал 18-летней Мирре Андреевой прибавить в скорости и атлетизме. Он выразил надежду, что спортсменка из РФ еще прибавит в силу своего юного возраста.

