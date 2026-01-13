«Смотреть в кривое зеркало»: генерал ответил американцу на критику Су-57

Истребитель Су-57 демонстрирует превосходство над любым американским самолетом этого класса, заявил NEWS.ru генерал-майор авиации Сергей Липовой. Так он ответил на публикацию обозревателя американского журнала TNI Харрисона Касса, назвавшего российскую машину разочарованием. По словам Героя России, мнение зарубежных специалистов сильно расходится с реальностью.

Оценка американских экспертов возможности российской авиации, как боевой, военной, так и гражданской, — это равносильно тому, что смотреть в кривое зеркало и видеть там противоположную картинку. Су-57 — это тактический авиационный комплекс, в него заложены все наши передовые идеи, разработки оборудования, вооружения. Самолет может то, чего не может сделать непосредственно ни один западный истребитель, в том числе и американский, — высказался Липовой.

Ранее в Ростехе заявили, что истребитель Су-57 успешно совершил первый полет с новым двигателем пятого поколения «изделие 177». Этот двигатель, созданный Объединенной двигателестроительной корпорацией, специально разработан для авиационных комплексов нового поколения.