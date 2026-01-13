Раскрыто, за какой медпомощью чаще всего обращались россияне в праздники

Раскрыто, за какой медпомощью чаще всего обращались россияне в праздники Профессор Каневская: в новогодние праздники люди чаще всего проходили чекапы

В новогодние праздники россияне стали чаще проходить чекапы в клиниках, заявила LIFE.ru профессор Светлана Каневская. Согласно данным Европейского медицинского центра (ЕМС), рост спроса на соответствующую услугу вырос на 23% за год.

Люди стали более ответственно относиться к своему самочувствию. Профилактика всегда эффективнее и экономически выгоднее, чем лечение уже развившихся заболеваний. Новогодние каникулы — идеальное время для полноценного чекапа, — подчеркнула Каневская.

По данным ЕМС, в праздничные дни повышается спрос на услуги терапевтов, гинекологов, кардиологов, ортопедов и травматологов. Кроме того, в этот период традиционно растет число обращений к косметологам и пластическим хирургам.

Ранее сообщалось, что новый всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ может начаться уже во второй половине января или в начале февраля. Там объяснили, что после возвращения людей к работе и учебе риск передачи вирусов значительно возрастет.