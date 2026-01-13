Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 17:26

Раскрыто, за какой медпомощью чаще всего обращались россияне в праздники

Профессор Каневская: в новогодние праздники люди чаще всего проходили чекапы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В новогодние праздники россияне стали чаще проходить чекапы в клиниках, заявила LIFE.ru профессор Светлана Каневская. Согласно данным Европейского медицинского центра (ЕМС), рост спроса на соответствующую услугу вырос на 23% за год.

Люди стали более ответственно относиться к своему самочувствию. Профилактика всегда эффективнее и экономически выгоднее, чем лечение уже развившихся заболеваний. Новогодние каникулы — идеальное время для полноценного чекапа, — подчеркнула Каневская.

По данным ЕМС, в праздничные дни повышается спрос на услуги терапевтов, гинекологов, кардиологов, ортопедов и травматологов. Кроме того, в этот период традиционно растет число обращений к косметологам и пластическим хирургам.

Ранее сообщалось, что новый всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ может начаться уже во второй половине января или в начале февраля. Там объяснили, что после возвращения людей к работе и учебе риск передачи вирусов значительно возрастет.

здоровье
клиники
общество
услуги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД РФ дали твердый ответ на попытки шантажировать партнеров Ирана
«Сигнал с небес»: в украинском министерстве прорвало канализацию
Психолог объяснила, почему 67-летней Мадонне подходит молодой бойфренд
Экс-гонщика «Формулы-1» арестовали за нападение на человека
Мишустин пообещал, что никого из погибших на СВО журналистов не забудут
Глава французских националистов вновь предстала перед судом
«Извращенец должен сидеть»: активисты выловили педофила
«Устранить конкурента»: генерал раскрыл правду о критике Западом авиации РФ
«Ситуация серьезная»: военэксперт об атаке ВСУ на казахстанские танкеры
Колдуна из Мали задержали после поражения сборной на Кубке Африки
Кто заплатит за воду в 3 раза больше в 2026 году — есть способ сэкономить
Американская компания планирует построить первую гостиницу на Луне
«Солнцепек» выжег позиции ВСУ в Запорожье и попал на видео
Мишустин вручил премии правительства России сотрудникам «Вечерней Москвы»
Изобретатель отсудил крупную сумму у машиностроительного завода
Названы три варианта оружия США, которое могло вызвать «гаванский синдром»
Юрист предупредил о штрафах при неправильной утилизации елки
Российские врачи вернули подростку возможность видеть
Родители невесты жестоко расправились с молодоженами сразу после свадьбы
Назначен новый главный тренер сборной России по синхронному плаванию
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.