Юрист предупредил о штрафах при неправильной утилизации елки

За неправильную утилизацию елки можно получить штраф в размере 3 тыс. рублей, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» юрист Юрий Капштык. По его словам, утилизировать деревья необходимо либо через специальный контейнер, либо сломать ель на несколько частей.

По правилам елку нельзя засовывать в мусорные баки, так как торчащие из нее ветки будут рвать пакеты. Плюс это будет затруднением для непосредственно помещения содержимого контейнера в машину по перевозке. Просто так оставить у контейнера или у мусорной площадки елку нельзя, так как грозит штраф в размере от 2 до 3 тыс. рублей, — рассказал Капштык.

Юрист отметил, что с елки необходимо также снять всю мишуру и игрушки. Он подчеркнул, что оставление ели у мусорного бака нарушает правила пожарной безопасности.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что живую елку после новогодних праздников можно сдать в зоопарк, где она принесет пользу животным. По его словам, это цивилизованный способ утилизации, который помогает поддерживать порядок на придомовых территориях и заботиться об экологии.