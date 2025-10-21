Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 08:34

«Большую семерку» призвали усилить давление на Россию

Бессент: США ждут от G7 усиления экономического давления на Россию

Скотт Бессент Скотт Бессент Фото: Gustavo Valiente/Keystone Press Agency/Global Look Press

США ждут от Канады, Великобритании и Германии наращивания экономического давления на Россию путем согласованных усилий по линии G7, заявил американский министр финансов Скотт Бессент. По его словам, он уже обсудил этот вопрос с главой британского Минфина Рейчел Ривс, министром финансов ФРГ Ларсом Клингбайлем и министром финансов Канады Франсуа-Филиппом Шампанем.

Бессент подчеркнул, что администрация [США] ожидает от Европы ведущей роли в наращивании давления на Россию посредством согласованных действий «Группы семи», — отметили в пресс-службе Минфина Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что законопроект о новых американских санкциях против России поставили на паузу. Как отметил лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн, этот вопрос отложен до встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите в Будапеште.

До этого сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что грядущий саммит с участием РФ и США стал «кошмаром для Евросоюза». По его словам, ожидающиеся переговоры Трампа и Путина уже «испортили всем настроение в Брюсселе, Париже, Берлине, Лондоне и Варшаве».

США
Скотт Бессент
G7
Канада
Россия
