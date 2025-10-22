Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 08:07

Трамп впервые за второй президентский срок посетит Японию

Трамп посетит Японию 27 октября

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп впервые за второй президентский срок посетит Японию 27 октября, сообщил генеральный секретарь кабинета министров азиатской страны Минору Кихара. По его словам, которые приводит ТАСС, визит главы Белого дома продлится до 29 октября, он встретится с новым премьером Санаэ Такаити и императором Нарухито.

Президент США [Дональд] Трамп был приглашен в Японию. Ожидается, что его визит пройдет с 27 по 29 октября, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Такаити стала первой в истории Японии женщиной на посту премьер-министра. За нее проголосовали 237 депутатов из 465. Незадолго до выборов она заключила альянс с партией «Общество обновления Японии», что обеспечило ей победу.

В свою очередь политолог Юрий Светов заявил, что Япония не решится на противостояние с США, поскольку находится в прямой зависимости от них. По его мнению, американское военное присутствие в стране и планы по созданию нового блока с Южной Кореей делают любые попытки Токио отдалиться от Вашингтона невозможными.

Япония
США
Дональд Трамп
визиты
