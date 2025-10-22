Президент США Дональд Трамп впервые за второй президентский срок посетит Японию 27 октября, сообщил генеральный секретарь кабинета министров азиатской страны Минору Кихара. По его словам, которые приводит ТАСС, визит главы Белого дома продлится до 29 октября, он встретится с новым премьером Санаэ Такаити и императором Нарухито.

Президент США [Дональд] Трамп был приглашен в Японию. Ожидается, что его визит пройдет с 27 по 29 октября, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Такаити стала первой в истории Японии женщиной на посту премьер-министра. За нее проголосовали 237 депутатов из 465. Незадолго до выборов она заключила альянс с партией «Общество обновления Японии», что обеспечило ей победу.

В свою очередь политолог Юрий Светов заявил, что Япония не решится на противостояние с США, поскольку находится в прямой зависимости от них. По его мнению, американское военное присутствие в стране и планы по созданию нового блока с Южной Кореей делают любые попытки Токио отдалиться от Вашингтона невозможными.