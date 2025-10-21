Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 16:30

Сестра брошенной невесты жестоко отомстила будущему зятю

IT: в Праяградже девушка отрезала гениталии будущему зятю за измену сестре

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В индийском штате Уттар-Прадеш 20-летняя девушка нанесла серьезные травмы будущему зятю, который изменил ее сестре и отказался жениться на ней после данных обещаний, сообщает издание India Today (IT). По данным авторов, она отрезала мужчине гениталии.

Инцидент случился в городе Праяградж, где родственники обнаружили пострадавшего мужчину в его спальне с множественными ножевыми ранениями. После этого семья потерпевшего обратилась в полицию.

Правоохранительные органы задержали подозреваемую. По предварительной информации следствия, мотивом преступления стала месть за моральные страдания, которые причинил молодой человек ее близкой родственнице.

Ранее бывший муж Дженнифер Лопес Оджани Ноа обвинил певицу в изменах, после того как звезда заявила, что ни один мужчина не мог подарить ей главного — настоящей любви. По его словам, их брак разрушился по одной простой причине — он был «слишком хорошим» для знаменитости. Ноа счел, что Лопес должно быть стыдно за свои поступки и ложь в СМИ.

