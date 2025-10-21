Сестра брошенной невесты жестоко отомстила будущему зятю

В индийском штате Уттар-Прадеш 20-летняя девушка нанесла серьезные травмы будущему зятю, который изменил ее сестре и отказался жениться на ней после данных обещаний, сообщает издание India Today (IT). По данным авторов, она отрезала мужчине гениталии.

Инцидент случился в городе Праяградж, где родственники обнаружили пострадавшего мужчину в его спальне с множественными ножевыми ранениями. После этого семья потерпевшего обратилась в полицию.

Правоохранительные органы задержали подозреваемую. По предварительной информации следствия, мотивом преступления стала месть за моральные страдания, которые причинил молодой человек ее близкой родственнице.

