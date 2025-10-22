Возобновилось движение транспорта на границе Белоруссии и Литвы

На белорусско-литовской границе возобновилось движение транспорта, сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии. По данным ведомства, в ночь на 22 октября Вильнюс временно закрыл два КПП — «Шальчининкай» и «Мядининкай». В комитете добавили, что очереди перед пунктами пропуска выросли незначительно — в частности, проверки ожидали 40 легковых машин и три автобуса.

Литовские контролирующие службы возобновили движение транспорта через белорусско-литовскую границу, — говорится в сообщении.

Ранее директор национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас заявил, что власти Литвы решили закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с Белоруссией. По его словам, такой шаг последовал в ответ на вторжение зондов контрабандистов в литовское воздушное пространство.

До этого Латвия с 15 октября внедрила новую систему пересечения госграницы со стороны России и Белоруссии, запустив платную электронную очередь. Отмечалось, что инициатива была призвана повысить безопасность и предотвратить образование длинных скоплений автомобилей.