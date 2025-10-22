Шурпа с говядиной в мультиварке — сытный ужин для всей семьи

Традиционно шурпу готовят из баранины, однако бульон из этого мяса может быть слишком жирным, а аромат бараньего мяса не всем придется по вкусу. Предлагаем альтернативу — шурпу с говядиной, приготовленную в мультиварке. Это блюдо с большей вероятностью понравится всей семье, а его приготовление не займет много времени.
Ингредиенты
- Ребра (говядина) — 300 г
- Вырезка из говядины — 300 г
- Картошка — 4 шт.
- Крупная луковица — 2 шт.
- Болгарский перец — 2 шт.
- Морковка — 2 шт.
- Чеснок — 4 зубчика
- Петрушка — по вкусу
- Кинза — по вкусу
- Зира — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Молотый имбирь — по вкусу
- Молотый черный перец — по вкусу
Способ приготовления
- Если размеры кастрюли позволяют, то не режьте мясо, положите его в тару цельными кусками, добавьте одну нарезанную кубиками луковицу и немного соли. Варите мясо около часа, периодически снимая пену.
- Займемся бульоном. Нарежьте овощи на крупные дольки.
- Когда мясо будет готово, начинайте отваривать овощи. Сначала добавьте луковицу и морковь, через 15 минут — картошку, еще через 10 — болгарский перец и пряности. Варим около 5 минут. Шурпа с говядиной готова!
- Перед подачей не забудьте посыпать суп свежей зеленью. Она добавит пикантности и аромата.
Также предлагаем приготовить узбекскую самсу. Ее можно подать вместе с шурпой.