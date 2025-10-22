Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 12:18

Шурпа с говядиной в мультиварке — сытный ужин для всей семьи

Шурпа с говядиной Шурпа с говядиной Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Традиционно шурпу готовят из баранины, однако бульон из этого мяса может быть слишком жирным, а аромат бараньего мяса не всем придется по вкусу. Предлагаем альтернативу — шурпу с говядиной, приготовленную в мультиварке. Это блюдо с большей вероятностью понравится всей семье, а его приготовление не займет много времени.

Ингредиенты

  • Ребра (говядина) — 300 г
  • Вырезка из говядины — 300 г
  • Картошка — 4 шт.
  • Крупная луковица — 2 шт.
  • Болгарский перец — 2 шт.
  • Морковка — 2 шт.
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Петрушка — по вкусу
  • Кинза — по вкусу
  • Зира — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Молотый имбирь — по вкусу
  • Молотый черный перец — по вкусу

Способ приготовления

  1. Если размеры кастрюли позволяют, то не режьте мясо, положите его в тару цельными кусками, добавьте одну нарезанную кубиками луковицу и немного соли. Варите мясо около часа, периодически снимая пену.
  2. Займемся бульоном. Нарежьте овощи на крупные дольки.
  3. Когда мясо будет готово, начинайте отваривать овощи. Сначала добавьте луковицу и морковь, через 15 минут — картошку, еще через 10 — болгарский перец и пряности. Варим около 5 минут. Шурпа с говядиной готова!
  4. Перед подачей не забудьте посыпать суп свежей зеленью. Она добавит пикантности и аромата.

Также предлагаем приготовить узбекскую самсу. Ее можно подать вместе с шурпой.

Читайте также
Круче любых гуляшей: готовим мясо соломкой по-азиатски в суперсоусе — вкуснятина к рису и лапше за 20 минут
Общество
Круче любых гуляшей: готовим мясо соломкой по-азиатски в суперсоусе — вкуснятина к рису и лапше за 20 минут
Я добавила апельсин к свекле — получилось гениально
Семья и жизнь
Я добавила апельсин к свекле — получилось гениально
Курицу больше не запекаю. Есть рецепт проще! Осетинский пирог с сыром и курицей чиритджын — вкусно и необычно
Общество
Курицу больше не запекаю. Есть рецепт проще! Осетинский пирог с сыром и курицей чиритджын — вкусно и необычно
Просто сложите печень в банку и отправьте в духовку: 1 ингредиент сделает все блюдо — получается вкуснее мяса
Общество
Просто сложите печень в банку и отправьте в духовку: 1 ингредиент сделает все блюдо — получается вкуснее мяса
Печеночный салат с морковью по-корейски: сытно, ярко и очень быстро. Вот как приготовить за 20 минут
Общество
Печеночный салат с морковью по-корейски: сытно, ярко и очень быстро. Вот как приготовить за 20 минут
говядина
еда
кулинария
лук
морковь
мясо
рецепт
супы
Виктория Семёнова
В. Семёнова
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украине прилетела мощная ответка за атаки на гражданские объекты России
ВС России освободили населенные пункты в Днепропетровщине и Запорожье
На границе Латвии нашли зверски избитых беженцев
В Генштабе ВС РФ указали на рост угрозы для городов России
Житель Дагестана выстрелом из винтовки сбил украинский БПЛА
Налет на Дагестан, удар по Мордовии, «живой щит»: ВСУ атакуют РФ 22 октября
Педиатр предупредила о влиянии осени на школьников
Около сотни человек эвакуированы из московского ТЦ
Названа цель попыток Евросоюза саботировать переговоры в Венгрии
В московском ТЦ нашли предмет, из-за которого пришлось начать эвакуацию
Тараканов оценил перспективы российских баскетболистов в НБА
Рядом с парламентом европейского города прозвучала стрельба
Здоровье по расписанию: как техника помогает выстроить рацион без усилий
В Генштабе РФ выступили с важным заявлением для резервистов
Военный эксперт раскрыл, зачем НАТО снабжает Украину оружием в ущерб себе
Стало известно, что будет с работой проходящих военные сборы резервистов
Что такое НДФЛ простыми словами?
Суд Екатеринбурга приговорил убийцу племянника Куйвашева к 20 годам колонии
Путин назначил нового посла России в Лаосе
В Минфине раскрыли, как вырастут бюджетные выплаты в следующем году
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.