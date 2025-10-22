Шурпа с говядиной в мультиварке — сытный ужин для всей семьи

Традиционно шурпу готовят из баранины, однако бульон из этого мяса может быть слишком жирным, а аромат бараньего мяса не всем придется по вкусу. Предлагаем альтернативу — шурпу с говядиной, приготовленную в мультиварке. Это блюдо с большей вероятностью понравится всей семье, а его приготовление не займет много времени.

Ингредиенты

Ребра (говядина) — 300 г

Вырезка из говядины — 300 г

Картошка — 4 шт.

Крупная луковица — 2 шт.

Болгарский перец — 2 шт.

Морковка — 2 шт.

Чеснок — 4 зубчика

Петрушка — по вкусу

Кинза — по вкусу

Зира — по вкусу

Соль — по вкусу

Молотый имбирь — по вкусу

Молотый черный перец — по вкусу

Способ приготовления

Если размеры кастрюли позволяют, то не режьте мясо, положите его в тару цельными кусками, добавьте одну нарезанную кубиками луковицу и немного соли. Варите мясо около часа, периодически снимая пену. Займемся бульоном. Нарежьте овощи на крупные дольки. Когда мясо будет готово, начинайте отваривать овощи. Сначала добавьте луковицу и морковь, через 15 минут — картошку, еще через 10 — болгарский перец и пряности. Варим около 5 минут. Шурпа с говядиной готова! Перед подачей не забудьте посыпать суп свежей зеленью. Она добавит пикантности и аромата.

