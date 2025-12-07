Хотите удивить гостей? Подайте печень вот так: с грибами, гранатом и руколой

Хотите удивить гостей? Подайте печень вот так: с грибами, гранатом и руколой

Хотите удивить гостей? Подайте печень вот так: с грибами, гранатом и руколой

Печень (400 г) нарежьте тонкими ломтиками, быстро обжарьте на раскаленном масле до корочки, но сохраняя сочность. Отдельно обжарьте шампиньоны (300 г) пластинами с луком (300 г). На большое блюдо выложите смесь руколы и радиччио (по 1 пучку), сверху горячую печень с грибами. Полейте заправкой из оливкового масла (3 ст. л.), бальзамического крема (1 ст. л.) и дижонской горчицы (1 ч. л.). Щедро украсьте зернами граната и кедровыми орехами. Подавайте немедленно. Теплая печень, хрустящие орехи, взрывные гранатовые зерна и горьковатый цикорный салат — это смелый и эффектный новогодний гастрономический аккорд.

Ранее мы писали о Топе-10 рецептов кролика в духовке с пошаговым приготовлением и фото.