Готовлю мясные рулеты с тремя начинками на Новый год — не закуска, а мастхэв праздничного стола

Каждая начинка в этом рецепте — это отдельная маленькая история со своим характером. Ананасы, карамелизуясь в духовке, дают яркую сладковатую ноту, которая изысканно контрастирует с солоноватым мясом. Тушеные лук и морковь придают сочность и мягкую сладость, напоминая о домашнем уюте. А грибы с чесноком создают глубокий, землистый вкус с пикантными нотками. Сочетание этих трех разных профилей на одном противне — это настоящий кулинарный перформанс, который не оставит равнодушным даже самого искушенного гурмана.

1,6 кг любого фарша смешиваю с солью, черным перцем, паприкой, сушеным чесноком по вкусу и добавляю майонез до получения пластичной консистенции. Делю фарш на три части. Для первой начинки сливаю сок с 1 банки консервированных ананасов и нарезаю их кубиками. Для второй начинки 2 луковицы и 1 морковь мелко нарезаю и пассерую до мягкости. Для третьей начинки 450 г шампиньонов нарезаю и обжариваю с 2 зубчиками чеснока до выпаривания жидкости. Каждую часть фарша распределяю по формам, делая углубление в центре в виде корзиночки. В углубления выкладываю разные начинки. Сверху каждую корзиночку посыпаю 50 г тертого сыра. Запекаю в разогретой до 180 °C духовке 30–40 минут до готовности мяса и румяной сырной корочки.

