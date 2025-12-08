ТИЭФ'25
Этот чай — лучшее решение для холодов: пряный напиток с яблоком, который согревает и поднимает настроение

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот имбирно-яблочный чай — настоящее спасение для холодных осенних и зимних вечеров, когда так хочется согреться изнутри и наполнить организм витаминами. Сочетание пряного, согревающего имбиря, сладковатой яблочной свежести, цитрусовой кислинки лимона и томного аромата корицы создает сложный, многослойный вкусовой букет, который не только дарит мгновенное ощущение тепла и уюта, но и обладает целым спектром полезных свойств.

30 г корня имбиря натираю на крупной терке, кладу в эмалированную кастрюлю и заливаю 2,5 л воды. Довожу до кипения, убавляю огонь и добавляю 2 вымытых и нарезанных дольками яблока. Кипячу на медленном огне 3–5 минут, затем выключаю огонь и настаиваю 10 минут под крышкой. Добавляю сок половины лимона, разливаю по чашкам и подаю с палочкой корицы.

Ранее сообщалось о напитке, который активизирует мозг лучше кофе, без дрожи в руках и резкого спада энергии. Всего три натуральных ингредиента — и вы готовы к интеллектуальному марафону.

