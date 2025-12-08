ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 17:55

Домашние конфеты к Новому году: 3 рецепта без сахара для детского подарка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сделать новогодний подарок для ребенка одновременно вкусным и полезным проще, чем кажется! Эти домашние конфеты из сухофруктов, орехов и качественного какао станут здоровой альтернативой покупным сладостям. Вы точно знаете, что внутри: никакой химии, лишнего сахара или пальмового масла — только натуральные ингредиенты, которые дают энергию и витамины.

Для полезных конфет «Энергия» смешиваю в блендере 200 г фиников без косточек, 100 г кураги и 100 г грецких орехов до однородной липкой массы. Формирую из нее небольшие шарики и обваливаю их в кокосовой стружке или молотых орехах.

Для шоколадных трюфелей растапливаю на водяной бане 100 г качественного темного шоколада, смешиваю с 2 ст. л. кокосовых сливок или сметаны и 50 г молотого миндаля. Убираю массу в морозилку на 20 минут, затем формирую шарики и обваливаю в какао-порошке.

Для ярких фруктовых конфет измельчаю 150 г сушеной клюквы или вишни с 100 г фундука, добавляю 1–2 ч. л. меда для связки. Леплю из массы любые фигурки. Все конфеты убираю в холодильник на 1–2 часа для застывания, а затем упаковываю в красивые бумажные фантики или коробочки.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Этот чай — лучшее решение для холодов: пряный напиток с яблоком, который согревает и поднимает настроение
Общество
Этот чай — лучшее решение для холодов: пряный напиток с яблоком, который согревает и поднимает настроение
Грудку больше не жарю! Запекаю филе в йогуртовом маринаде с травами: получается очень сочно и ароматно
Общество
Грудку больше не жарю! Запекаю филе в йогуртовом маринаде с травами: получается очень сочно и ароматно
Идеальный слоеный сладкий пирожок: легко, быстро и очень вкусно
Семья и жизнь
Идеальный слоеный сладкий пирожок: легко, быстро и очень вкусно
Всего 3 ингредиента — и ириски на вашем столе: вкуснятина, о которую не придется ломать зубы
Общество
Всего 3 ингредиента — и ириски на вашем столе: вкуснятина, о которую не придется ломать зубы
Эколог предупредил о неочевидной опасности искусственных елок
Здоровье/красота
Эколог предупредил о неочевидной опасности искусственных елок
еда
рецепты
десерты
конфеты
Новый год
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Британский пляж неожиданно превратился в «банановый рай»
Украинский офицер назвал причину потери Волчанска
Аварийная АЭС попала под проверку после землетрясения
В Госдуме предложили предоставить россиянам еще один самозапрет
Названа возможная стратегия Зеленского и лидеров ЕС в мирных переговорах
Разведчика британских ВВС заметили над Черным морем
Стало известно о состоянии отца Меган Маркл после ампутации ноги
В заведении для взрослых нашли расчлененного младенца
Киберэксперт перечислил преимущества мессенджера MAX
В Москве провели уникальную операцию на грудной клетке
Ураганы и дубак до -22? Погода в Москве в середине декабря: чего ждать
«Остановитесь»: лидер Сирии вспомнил о послании России перед уходом Асада
Зюганов заявил, что принесет в Госдуму живого клопа
Путин заявил о повышении выплаты работодателем за рождение ребенка
Назван главный фаворит на победу в РПЛ
Путин поручил немедленно начать структурно изменять российскую экономику
Власти раскрыли, сколько жилья введут в эксплуатацию по итогам года
Названы серьезные последствия попыток Украины рассорить Россию с Турцией
В Москве внезапно расцвели предвестники марта
«Мы не слышали»: Песков ответил на вопрос о переговорах США и Украины
Дальше
Самое популярное
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.