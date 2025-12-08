Домашние конфеты к Новому году: 3 рецепта без сахара для детского подарка

Сделать новогодний подарок для ребенка одновременно вкусным и полезным проще, чем кажется! Эти домашние конфеты из сухофруктов, орехов и качественного какао станут здоровой альтернативой покупным сладостям. Вы точно знаете, что внутри: никакой химии, лишнего сахара или пальмового масла — только натуральные ингредиенты, которые дают энергию и витамины.

Для полезных конфет «Энергия» смешиваю в блендере 200 г фиников без косточек, 100 г кураги и 100 г грецких орехов до однородной липкой массы. Формирую из нее небольшие шарики и обваливаю их в кокосовой стружке или молотых орехах.

Для шоколадных трюфелей растапливаю на водяной бане 100 г качественного темного шоколада, смешиваю с 2 ст. л. кокосовых сливок или сметаны и 50 г молотого миндаля. Убираю массу в морозилку на 20 минут, затем формирую шарики и обваливаю в какао-порошке.

Для ярких фруктовых конфет измельчаю 150 г сушеной клюквы или вишни с 100 г фундука, добавляю 1–2 ч. л. меда для связки. Леплю из массы любые фигурки. Все конфеты убираю в холодильник на 1–2 часа для застывания, а затем упаковываю в красивые бумажные фантики или коробочки.

