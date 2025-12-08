ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 17:30

Грудку больше не жарю! Запекаю филе в йогуртовом маринаде с травами: получается очень сочно и ароматно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Надоела сухая и безликая варёная грудка, которую можно есть только скрипя сердцем, ради пользы? Пора объявить ей бойкот! Есть способ приготовить диетическое куриное филе так, что оно станет настоящим праздником вкуса — сочным, невероятно ароматным и нежным. Секрет — в простейшем йогуртовом маринаде. Он не просто смягчает мясо, а буквально пропитывает его влагой и тонкими травяными нотами, создавая вокруг аппетитную корочку при запекании. Это блюдо доказывает, что правильное питание может быть вкусным без лишних усилий.

Вам понадобится: 2 куриных филе (около 500 г), 150 мл натурального несладкого йогурта, 2 зубчика чеснока, столовая ложка оливкового масла, по чайной ложке сушёных прованских трав и паприки, соль и перец по вкусу. Смешайте в миске йогурт, пропущенный через пресс чеснок, масло и все специи. Куриное филе слегка отбейте, сделайте на поверхности несколько надрезов и полностью погрузите в маринад. Оставьте минимум на 1 час, а лучше на ночь в холодильнике. Разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите филе с маринадом на противень и запекайте 25-30 минут до золотистого цвета. Дайте мясу немного отдохнуть под фольгой, чтобы соки распределились. Вкусная, полезная и сочная курица готова!

