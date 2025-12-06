Простой и вкусный салат без варки: смешала ветчину с одним необычным ингредиентом — идеально и на праздник, и к ужину

Простой салат без варки: смешала ветчину с одним необычным ингредиентом — идеально и на праздник, и к ужину. Этот салат — идеальный баланс пикантной ветчины, сочного яблока и нежного сыра. Готовится за считаные минуты из самых простых продуктов, а его свежий, запоминающийся вкус точно найдет своих поклонников.

Для приготовления вам потребуется: средняя морковь, среднее яблоко, 150 г нежирной ветчины, 100–130 г твердого или полутвердого сыра, майонез для заправки, 1-2 зубчика чеснока, соль и молотый перец по вкусу.

Как приготовить: очищенную морковь и сыр натрите на крупной терке. Яблоко очистите от сердцевины (кожуру можно оставить для хруста) и нарежьте тонкой соломкой вместе с ветчиной. В миске соедините ветчину, яблоко, морковь и сыр. Добавьте выдавленный через пресс чеснок, посолите и поперчите по вкусу. Заправьте майонезом и хорошо перемешайте. Осталось лишь выложить хрустящий, сочный салат в салатник — и можно сразу подавать. Вкусно, обязательно попробуйте!

