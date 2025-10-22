Пицца на кефире: быстро, просто и вкусно

Пицца на кефире — это не только быстро и удобно, но и невероятно вкусно. Вы сами контролируете, какую начинку выбрать, а тесто получается мягким и воздушным.
В отличие от традиционного дрожжевого теста кефирное не требует долгого замешивания и времени на расстойку. Так что такая пицца — прекрасное решение для быстрого перекуса или спонтанной посиделки с друзьями.
Ингредиенты
Для теста:
- 200 мл кефира;
- 1 яйцо;
- 1 ст. л. растительного масла;
- 1 ч. л. соли;
- 1 ч. л. сахара;
- 1 ч. л. соды (не гасить);
- 250–300 г муки.
Для начинки (можно менять по вкусу):
- 150 г томатного соуса или кетчупа;
- 150 г сыра (моцарелла или любой другой);
- колбаса, ветчина, грибы, овощи, маслины — на ваш вкус;
- оливковое масло и специи (орегано, базилик) для аромата.
Пошаговое приготовление
- В глубокой миске смешайте кефир, яйцо, растительное масло, соль и сахар. Хорошо взбейте венчиком до однородности. Добавьте соду — кефир сам по себе «погасит» ее, создавая нежную текстуру теста. Постепенно всыпайте муку, замешивая тесто. Оно должно получиться мягким и эластичным, не липнущим к рукам. На заметку хозяйке: тесто на кефире можно приготовить заранее и хранить в холодильнике до двух дней.
- Раскатайте тесто на слегка присыпанной мукой поверхности. Сформируйте круг толщиной примерно 5–7 мм. Переложите тесто на противень, застеленный пергаментом или смазанный маслом.
- Основу для пиццы нужно смазать томатным соусом или кетчупом, равномерно распределив его по поверхности. Теперь добавьте начинку по вкусу: ломтики колбасы, ветчины, нарезанные грибы, оливки, болгарский перец и, конечно, тертый сыр.
- Если любите острую пиццу, добавьте немного нарезанного острого перца чили или пикантного соуса. Также можете экспериментировать с видами сыра: добавить пармезан или козий сыр для насыщенности вкуса.
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Выпекайте пиццу на кефире 15–20 минут, пока тесто не станет румяным, а сыр не расплавится. Следите за пиццей, чтобы она не пересушилась.
- Готовую пиццу достаньте из духового шкафа и дайте ей слегка остыть. Нарежьте на порционные куски, посыпьте свежими травами и добавьте каплю оливкового масла для аромата.
Ранее мы поделились пошаговым рецептом торта «Наполеон».