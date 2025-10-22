Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 12:16

Пицца на кефире: быстро, просто и вкусно

Пицца на кефире: быстро, просто и вкусно Пицца на кефире: быстро, просто и вкусно Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пицца на кефире — это не только быстро и удобно, но и невероятно вкусно. Вы сами контролируете, какую начинку выбрать, а тесто получается мягким и воздушным.

В отличие от традиционного дрожжевого теста кефирное не требует долгого замешивания и времени на расстойку. Так что такая пицца — прекрасное решение для быстрого перекуса или спонтанной посиделки с друзьями.

Ингредиенты

Для теста:

  • 200 мл кефира;
  • 1 яйцо;
  • 1 ст. л. растительного масла;
  • 1 ч. л. соли;
  • 1 ч. л. сахара;
  • 1 ч. л. соды (не гасить);
  • 250–300 г муки.

Для начинки (можно менять по вкусу):

  • 150 г томатного соуса или кетчупа;
  • 150 г сыра (моцарелла или любой другой);
  • колбаса, ветчина, грибы, овощи, маслины — на ваш вкус;
  • оливковое масло и специи (орегано, базилик) для аромата.

Пошаговое приготовление

  1. В глубокой миске смешайте кефир, яйцо, растительное масло, соль и сахар. Хорошо взбейте венчиком до однородности. Добавьте соду — кефир сам по себе «погасит» ее, создавая нежную текстуру теста. Постепенно всыпайте муку, замешивая тесто. Оно должно получиться мягким и эластичным, не липнущим к рукам. На заметку хозяйке: тесто на кефире можно приготовить заранее и хранить в холодильнике до двух дней.
  2. Раскатайте тесто на слегка присыпанной мукой поверхности. Сформируйте круг толщиной примерно 5–7 мм. Переложите тесто на противень, застеленный пергаментом или смазанный маслом.
  3. Основу для пиццы нужно смазать томатным соусом или кетчупом, равномерно распределив его по поверхности. Теперь добавьте начинку по вкусу: ломтики колбасы, ветчины, нарезанные грибы, оливки, болгарский перец и, конечно, тертый сыр.
  4. Если любите острую пиццу, добавьте немного нарезанного острого перца чили или пикантного соуса. Также можете экспериментировать с видами сыра: добавить пармезан или козий сыр для насыщенности вкуса.
  5. Разогрейте духовку до 200 градусов. Выпекайте пиццу на кефире 15–20 минут, пока тесто не станет румяным, а сыр не расплавится. Следите за пиццей, чтобы она не пересушилась.
  6. Готовую пиццу достаньте из духового шкафа и дайте ей слегка остыть. Нарежьте на порционные куски, посыпьте свежими травами и добавьте каплю оливкового масла для аромата.

Ранее мы поделились пошаговым рецептом торта «Наполеон».

вкус
еда
кефир
пицца
рецепт
рецепты
Елизавета Семерина
Е. Семерина
