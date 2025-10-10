Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 18:28

«Со вкусом всегда одевалась»: экс-коллега Кадышевой о ее нарядах

Экс-коллега Кадышевой Крыгина рассказала, что та с молодости хорошо одевалась

Надежда Кадышева Надежда Кадышева Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Певица Надежда Кадышева еще в молодости одевалась хорошо и со вкусом, рассказала NEWS.ru ее экс-коллега и подруга, исполнительница русских народных песен Надежда Крыгина. Она добавила, что артистка имела такую возможность, так как часто бывала за рубежом на гастролях с ансамблем «Россияночка».

Мы ездили за границу, нам небольшие деньги платили, но могли что-то купить, мы красиво одевались. Надя умела одеться, со вкусом всегда одевалась, — сказала Крыгина.

В 1983 году народный ансамбль «Россияночка», в котором пела молодая Кадышева, вошел в объединение «Москонцерт», гастролировал по всему миру, артисты бывали в Европе, в том числе во Франции. Это позволяло им одеваться лучше, чем среднестатическим гражданам СССР, которые никогда не выезжали из страны и носили только то, что производила советская легкая промышленность.

Ранее Крыгина рассказала, что Кадышеву взяли в первый в ее карьере ансамбль «Россияночка», не из-за жалости к сироте, а потому что у нее был потрясающий тембр голоса и абсолютный слух.

Надежда Кадышева
наряды
вкус
коллеги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Чебурашка-2», мнение об СВО, рождение сына: как живет актер Сергей Лавыгин
Инстасамка со скандалом выбила деньги из стилиста
«Навсегда в наших сердцах»: Медведев поблагодарил КНДР за помощь в СВО
Суд вернул зампреда «Яблока» Шлосберга под домашний арест
Остался только позвоночник: сын превратил мать в пепел и вызвал полицию
Частые вопросы клиентов — ответы монтажников и консультантов
«Газпром» приготовился к зиме и установил новый рекорд
Медведев отметил заслуги выступавших на параде в Пхеньяне корейских бойцов
Появился уникальный снимок вращающихся вокруг друг друга черных дыр
Трамп пригрозил Китаю «масштабными» последствиями
Немецким властям объяснили, чем они сами усложняют борьбу с дронами
Еврокомиссар подтвердил планы ЕС по активам ЦБ России для Украины
«Как борщ и харчо»: Карпин сравнил работу тренером сборной и клуба
«Для этого нет причин»: Трамп передумал встречаться с Си Цзиньпином
«Стоит девушка с двумя чемоданами»: Сафронов о появлении незнакомой невесты
Лукашенко резко высказался о присуждении Нобелевской премии мира не Трампу
В США рассказали об объявлении Пентагоном «войны» СМИ
Путин объяснил перенос российско-арабского саммита на более поздний срок
Лукашенко раскрыл, чем поделился Путин с лидерами стран СНГ
Трамп поблагодарил Путина за оценку его усилий в решении мировых кризисов
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.