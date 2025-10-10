«Со вкусом всегда одевалась»: экс-коллега Кадышевой о ее нарядах Экс-коллега Кадышевой Крыгина рассказала, что та с молодости хорошо одевалась

Певица Надежда Кадышева еще в молодости одевалась хорошо и со вкусом, рассказала NEWS.ru ее экс-коллега и подруга, исполнительница русских народных песен Надежда Крыгина. Она добавила, что артистка имела такую возможность, так как часто бывала за рубежом на гастролях с ансамблем «Россияночка».

Мы ездили за границу, нам небольшие деньги платили, но могли что-то купить, мы красиво одевались. Надя умела одеться, со вкусом всегда одевалась, — сказала Крыгина.

В 1983 году народный ансамбль «Россияночка», в котором пела молодая Кадышева, вошел в объединение «Москонцерт», гастролировал по всему миру, артисты бывали в Европе, в том числе во Франции. Это позволяло им одеваться лучше, чем среднестатическим гражданам СССР, которые никогда не выезжали из страны и носили только то, что производила советская легкая промышленность.

Ранее Крыгина рассказала, что Кадышеву взяли в первый в ее карьере ансамбль «Россияночка», не из-за жалости к сироте, а потому что у нее был потрясающий тембр голоса и абсолютный слух.