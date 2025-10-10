«Взяли не из-за жалости»: коллега Кадышевой о ее первой работе Певица Крыгина: Кадышеву взяли в первый ее ансамбль из-за тембра голоса

Певицу Надежду Кадышеву взяли в первый в ее карьере ансамбль «Россияночка», не из-за жалости к сироте, а потому что у не был потрясающий тембр голоса, рассказала NEWS.ru экс-коллега народной артистки, исполнительница русских народных песен Надежда Крыгина. Она добавила, что у Кадышевой был абсолютный слух.

Нет, она (художественный руководитель ансамбля «Россияночка» Римма Масленникова. — NEWS.ru) Надю взяла не из-за жалости. У Нади был действительно потрясающий тембр для ансамбля, он просто необходим, и окраска там правильная. Она очень часто идеально пела, у Нади почти абсолютный слух, — сказала Крыгина.

Художественный руководитель Римма Масленникова создала народный ансамбль «Россияночка» в 1980 году. В него она пригласила трех студенток музыкального училища им. М. М Ипполита-Иванова с курса преподавателя Николая Тарасенко: Надежду Крыгину, Надежду Кадышеву и Эллу Мамонову.

Позже в интервью, данном в конце нулевых, Масленникова не лестно отзывалась о Кадышевой и говорила, что взяла ее только из жалости. Сейчас Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо» переживают вторую волну популярности.

