Бывший муж Шавриной раскрыл, затмит ли она Кадышеву Композитор Окороков усомнился, что Шаврина может конкурировать с Кадышевой

Певица Екатерина Шаврина не может конкурировать с солисткой ансамбля «Золотое кольцо» Надеждой Кадышевой, потому что в ее репертуаре нет танцевальных хитов, считает бывший гражданский муж исполнительницы хита «По Дону гуляет казак молодой», композитор Виталий Окороков. Он заявил, что Шавриной популярность среди зумеров не особо нужна.

Раньше было трио народниц — Бабкина, Кадышева и Шаврина. Среди всех выстрелила Кадышева. Во-первых, попала в тренды у молодежи благодаря заводным песням. Во-вторых, у нее необычный классный тембр, кажется, она может спеть что угодно. В-третьих, она попала в волну популярности на 90-е и национальный колорит. У нее есть танцевальные хиты, которых нет в репертуаре Шавриной. Поэтому они не могут конкурировать. Шавриной такая популярность, как у Кадышевой, и не особо нужна, — сказал Окороков.

Недавно Шаврина впервые появилась на ТВ после смерти сына Григория в тюрьме в мае. Она показала журналистам программы НТВ «Ты не поверишь» молодого мужа Александра. Он очень поддержал артистку после трагедии, и сейчас вместе с ней ездит на гастроли.

Ранее поклонники Шавриной предположили, что она тоже готова давать сольные концерты. Фанаты артистки допустили, что она может конкурировать с Кадышевой и понравиться зумерам.

Ранее стало известно, что сын Шавриной, Григорий скончался от остановки сердца в медицинской части. Он отбывал наказание в исправительной колонии № 6 в поселке Мелехово Ковровского района Владимирской области.