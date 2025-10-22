Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 12:25

Квашеная капуста в пакете: супербыстро и очень просто

Квашеная капуста в пакете Квашеная капуста в пакете Фото: Shutterstock/FOTODOM

Квашеная капуста — это полезное и вкусное дополнение к любым блюдам. Приготовить ее можно не только в банке, но и в обычном пакете. Такой метод ускоряет процесс квашения, не занимая много места в холодильнике или кладовке. Сегодня мы поделимся рецептом квашеной капусты в пакете, которая будет готова уже через несколько дней.

Ингредиенты

  • Свежая белокочанная капуста — 1 кг
  • Морковка — 1 шт.
  • Поваренная пищевая соль — 1 ст. л. (с горкой)
  • Сахарный песок — 1 ст. л.
  • Перец горошком — 5–7 шт.
  • Лист лавровый — 2 шт.
  • Пакет (пищевой, плотный)

Пошаговый рецепт

Снимите верхние листочки капусты. Оставшийся кочан нашинкуйте мелко. Помытую и очищенную морковь крупно натрите.

В подходящей миске соедините два основных ингредиента и посыпьте их сахаром, а затем посолите. Хорошенько помните смесь, чтобы выделилась жидкость. Добавьте черный перец горошком и лаврушку, осторожно перемешайте.

Теперь отправьте заготовку в плотный пищевой пакет, равномерно распределяя ее по всей площади.

Завяжите пакет, оставив немного воздуха, чтобы капуста могла бродить. Положите пакет в глубокую тарелку или на поддон на случай выделения сока.

Отправьте заготовку в холодильник на пару дней. Каждый день слегка встряхивайте пакет, чтобы распределить сок и избежать образования лишних газов.

Квашеная капуста, приготовленная таким способом, сохраняет все полезные свойства и имеет яркий вкус. Приятного аппетита!

Ранее мы рассказывали, как приготовить тефтели с рисом с томатной подливкой.

Анастасия Фомина
А. Фомина
