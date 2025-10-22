Квашеная капуста в пакете: супербыстро и очень просто

Квашеная капуста — это полезное и вкусное дополнение к любым блюдам. Приготовить ее можно не только в банке, но и в обычном пакете. Такой метод ускоряет процесс квашения, не занимая много места в холодильнике или кладовке. Сегодня мы поделимся рецептом квашеной капусты в пакете, которая будет готова уже через несколько дней.
Ингредиенты
- Свежая белокочанная капуста — 1 кг
- Морковка — 1 шт.
- Поваренная пищевая соль — 1 ст. л. (с горкой)
- Сахарный песок — 1 ст. л.
- Перец горошком — 5–7 шт.
- Лист лавровый — 2 шт.
- Пакет (пищевой, плотный)
Пошаговый рецепт
Снимите верхние листочки капусты. Оставшийся кочан нашинкуйте мелко. Помытую и очищенную морковь крупно натрите.
В подходящей миске соедините два основных ингредиента и посыпьте их сахаром, а затем посолите. Хорошенько помните смесь, чтобы выделилась жидкость. Добавьте черный перец горошком и лаврушку, осторожно перемешайте.
Теперь отправьте заготовку в плотный пищевой пакет, равномерно распределяя ее по всей площади.
Завяжите пакет, оставив немного воздуха, чтобы капуста могла бродить. Положите пакет в глубокую тарелку или на поддон на случай выделения сока.
Отправьте заготовку в холодильник на пару дней. Каждый день слегка встряхивайте пакет, чтобы распределить сок и избежать образования лишних газов.
Квашеная капуста, приготовленная таким способом, сохраняет все полезные свойства и имеет яркий вкус. Приятного аппетита!
Ранее мы рассказывали, как приготовить тефтели с рисом с томатной подливкой.