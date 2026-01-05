Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 21:46

Аромат Рождества на вашей кухне: имбирное печенье, которое пахнет детством, счастьем и корицей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Нет ничего уютнее, чем запах свежей домашней выпечки с имбирем и корицей. Это печенье — не просто десерт, а целая атмосфера зимнего праздника, которую так легко создать своими руками. Рецепт до смешного простой, а результат получается очень душевным и по-настоящему вкусным, с идеальным балансом пряностей.

Все начинается с подготовки продуктов: нам понадобится 200 граммов мягкого сливочного масла, 100 граммов сахара, 400 граммов муки и 2 яйца. Пряности — это душа печенья: половина чайной ложки корицы, треть чайной ложки имбиря и совсем маленькая щепотка мускатного ореха. Все ингредиенты нужно просто соединить в одной миске и хорошо замесить до однородного гладкого теста. Секрет в том, что это тесто обязательно должно отдохнуть: заверните его в пленку и отправьте в холодильник минимум на час. После этого его будет очень легко раскатать в пласт толщиной около 5–7 миллиметров.

А вот тут начинается самое интересное — творчество. Берите формочки: звездочки, домики, человечки — все, что напоминает о празднике. Вырезайте фигурки и раскладывайте их на противне, застеленном пергаментом. Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем наше печенье ровно 15 минут, до легкого румянца по краям. Вы сразу поймете, что оно готово, по божественному аромату, наполняющему всю кухню. Дайте печенью полностью остыть на решетке, и тогда его можно украсить по настроению: слегка припорошить сахарной пудрой, как инеем, или декорировать глазурью. Оно прекрасно хранится в жестяной коробке, сохраняя хрусткость и волшебный запах, который будет напоминать о теплых семейных вечерах еще долгое время.

Ранее сообщалось, что перед Новым годом каждая хозяйка ищет рецепт, который был бы вкусным, эффектным и при этом без лишних хлопот. Салат «На ура» — именно такой случай. Его название говорит само за себя: готовится за считаные минуты, а съедается первым, потому что получается легким, сочным и ароматным.

Проверено редакцией
Читайте также
Творожные слойки с яблоком: сладкая идея для завтрака, которая не отнимет много времени
Общество
Творожные слойки с яблоком: сладкая идея для завтрака, которая не отнимет много времени
Котлеты «Школьные»: мягкие и сочные — классическое столовское блюдо, которое всегда получается
Общество
Котлеты «Школьные»: мягкие и сочные — классическое столовское блюдо, которое всегда получается
Салат «Жемчужина» с морским коктейлем и икорной шапкой — мой хит к любому празднику: готовится быстро и выглядит роскошно
Общество
Салат «Жемчужина» с морским коктейлем и икорной шапкой — мой хит к любому празднику: готовится быстро и выглядит роскошно
Зразы идут лесом: превращаю гречку в сытные котлеты — готовлю с грибной начинкой и обжариваю в топленом масле
Общество
Зразы идут лесом: превращаю гречку в сытные котлеты — готовлю с грибной начинкой и обжариваю в топленом масле
Хрустящее золото для будничного ужина. Картофельные дольки с пармезаном и прованскими травами — просто, сытно, безупречно
Общество
Хрустящее золото для будничного ужина. Картофельные дольки с пармезаном и прованскими травами — просто, сытно, безупречно
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
Аромат Рождества на вашей кухне: имбирное печенье, которое пахнет детством, счастьем и корицей Нет ничего уютнее, чем запах свежей домашней выпечки с имбирем и корицей. Это печенье — не просто десерт, а целая атмосфера зимнего праздника, которую так легко создать своими руками. Рецепт до смешного простой, а результат получается очень душевным и по-настоящему вкусным, с идеальным балансом пряностей.
200 граммов мягкого сливочного масла
100 граммов сахара
400 граммов муки
2 яйца
половина чайной ложки корицы
треть чайной ложки имбиря и совсем маленькая щепотка мускатного ореха
>
Все ингредиенты нужно просто соединить в одной миске и хорошо замесить до однородного, гладкого теста.
Секрет в том, что это тесто обязательно должно отдохнуть: заверните его в пленку и отправьте в холодильник минимум на час.
После этого его будет очень легко раскатать в пласт толщиной около 5-7 миллиметров.
А вот тут начинается самое интересное — творчество. Берите формочки: звездочки, домики, человечки — все, что напоминает о празднике.
Вырезайте фигурки и раскладывайте их на противне, застеленном пергаментом.
Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем наше печенье ровно 15 минут, до легкого румянца по краям.
Дайте печенью полностью остыть на решетке, и тогда его можно украсить по настроению: слегка припорошить сахарной пудрой, как инеем, или декорировать глазурью.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция Венесуэлы решила наказать всех причастных к атаке США
Очередной погибший обнаружен во флоридском Диснейленде
«Идентифицированы»: раскрыты подробности о трагедии в Швейцарии
На Западе забили тревогу из-за российских авиабомб
Два крупных аэропорта Московского региона закрыли небо
Суд Нью-Йорка прислушался к просьбе Мадуро на заседании
Стало известно, кто заменит Долину на московском концерте в марте
«Не может нас поучать»: Бабиш поставил на место украинского посла-критикана
Мадуро обозначил свой статус на суде в Нью-Йорке
Путин позвонил мальчику, чью просьбу исполнил на «Елке желаний»
В Киеве найдено тело дочери известного по делу Гонгадзе генерала МВД
Российские силы ПВО «расправились» с десятками БПЛА за четыре часа
Стали известны жесткие подробности задержания супруги Мадуро
«Хаос и беззаконие»: Небензя предрек возвращение в эпоху бесправия
В США завершилось первое заседание по делу Мадуро
«Салават Юлаев» забрал хоккеиста из списка отказов
Зеленский назвал одного из организаторов ударов по России
«На бомжа»: в России не оценили образ Тарасова на зимней прогулке
Мадуро высказался о своем президентстве на суде в Нью-Йорке
В Венесуэле объявили мобилизацию
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.