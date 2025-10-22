Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 12:17

В Кремле ответили на вопрос о «закрытой ноте» по Украине

Песков: позиция России по украинскому урегулированию хорошо известна

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Позиция России по украинскому регулированию всем хорошо известна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, переданным ТАСС, она была изложена неоднократно. Таким образом он прокомментировал слухи о «закрытой ноте» США с условиями по Украине.

Элементы нашей позиции хорошо всем известны. Они весьма четко сформулированы нашим президентом, их хорошо знают, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее американские СМИ сообщали, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф требовал от президента Украины Владимира Зеленского согласиться с неким предложением президента России Владимира Путина и отказаться от Донбасса. По данным источников, политик обращал внимание на то, что регион все равно в большинстве своем русскоязычный.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский предположил, что Украине грозит капитуляция в случае отказа от компромиссного мирного урегулирования после предстоящей встречи президентов России и США. Он напомнил, что украинской стороне предложено остановить столкновение по текущей линии фронта в обмен на пакет политических обязательств, включая решение статуса русского языка и проведение выборов.

Владимир Путин
Россия
Дмитрий Песков
США
