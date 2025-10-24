Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 06:15

Без сахара и варки, лучше варенья: заготавливаем клюкву на зиму!

Как сохранить клюкву на зиму: простой способ Как сохранить клюкву на зиму: простой способ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Клюква — ягода, которая может храниться почти без переработки. Раньше в русских деревнях ее мочили или просто заливали водой, и ягоды стояли всю зиму, оставаясь свежими, как только что собранные. Сегодня этот способ снова в моде: просто, без сахара и стерилизации, зато с максимальной пользой.

Чтобы приготовить клюкву на зиму, понадобится всего три ингредиента — 1 кг свежей клюквы, 1 л чистой воды и 1 ст. л. сахара (по желанию). Ягоды нужно перебрать, удалить поврежденные и мусор, затем промыть под проточной водой и обсушить.

В эмалированную или стеклянную банку высыпают подготовленную клюкву и заливают холодной кипяченой водой. Если хотите мягкий вкус — добавьте ложку сахара, но классический рецепт обходится без него. Банку закрывают крышкой и ставят в холодильник или подвал. Через 5–7 дней клюква впитает влагу и станет чуть мягче, а ее вкус — нежным и свежим.

Такую заготовку можно хранить всю зиму. Ягоды прекрасно подходят для морсов, пирогов, мясных соусов и даже салатов. Главное — не использовать металлическую посуду: клюквенный сок кислый и может вступить в реакцию с металлом.

Совет: если хотите, чтобы ягоды дольше сохраняли форму, залейте их не просто водой, а слабым соляным раствором — на 1 литр воды всего пол чайной ложки соли. Вкус останется сладко-кислым, но клюква станет плотнее и не закиснет.

Вот еще один проверенный рецепт из ягод: готовим старинную русскую кулагу.

Читайте также
Просто и ягодно: делаем заготовки на зиму с клюквой и брусникой
Семья и жизнь
Просто и ягодно: делаем заготовки на зиму с клюквой и брусникой
Вот что делаю с жимолостью до 1 ноября: в новом сезоне ведрами собираю крупные сладкие ягоды
Общество
Вот что делаю с жимолостью до 1 ноября: в новом сезоне ведрами собираю крупные сладкие ягоды
Вы запекали тыкву неправильно! Секрет идеального вкуса — сладкая и мягкая
Семья и жизнь
Вы запекали тыкву неправильно! Секрет идеального вкуса — сладкая и мягкая
Предельная нежность и тепло очага: готовим пирожки с творогом и курагой
Семья и жизнь
Предельная нежность и тепло очага: готовим пирожки с творогом и курагой
Восполняем омега-3: рецепт сочной горбуши в духовке под сметанной шубой
Семья и жизнь
Восполняем омега-3: рецепт сочной горбуши в духовке под сметанной шубой
клюква
ягоды
простые рецепты
быстрые рецепты
кулинария
кухня
рецепты
рецепт
домашние заготовки
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ не устояли перед российским «Градом»: успехи ВС РФ к утру 24 октября
«Противник не ожидал»: командир раскрыл подробности освобождения Ивановки
Россиянам объяснили, стоит ли делать ремонт в ипотечной квартире
Почему снится пожар в чужом доме: узнайте точное значение
Без сахара и варки, лучше варенья: заготавливаем клюкву на зиму!
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Подмосковье
Юрист ответил, может ли начальство оштрафовать за настольные игры на работе
Личная жизнь, переезд сына в США, мнение об СВО: где сейчас Пресняков
Сразу три российских аэропорта прекратили работу
Гендиректору АСВ предъявили обвинение
Дружба и ссора с Пугачевой, личная жизнь, Крым: как живет Илья Резник
Робот избежал наказания в Литве за русскую речь
Юрист раскрыл, можно ли заработать на повышении утильсбора
Сон о селедке: раскрываем тайну для мужчин и женщин
Пенсионерам перечислили выплаты, которые надо оформить до конца года
Санду ставит памятники румынским пособникам Гитлера: чего она добивается
В Роскачестве назвали причины возникновения частых конфликтов в коллективе
Трамп спрогнозировал крайний срок результатов санкций против России
Здоровье, личная жизнь, СВО и уехавшие артисты: как живет Юрий Николаев
Блиновская сумела вернуть многомиллионный актив
Дальше
Самое популярное
Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт
Семья и жизнь

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой
Общество

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.