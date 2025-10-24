Без сахара и варки, лучше варенья: заготавливаем клюкву на зиму!

Без сахара и варки, лучше варенья: заготавливаем клюкву на зиму!

Клюква — ягода, которая может храниться почти без переработки. Раньше в русских деревнях ее мочили или просто заливали водой, и ягоды стояли всю зиму, оставаясь свежими, как только что собранные. Сегодня этот способ снова в моде: просто, без сахара и стерилизации, зато с максимальной пользой.

Чтобы приготовить клюкву на зиму, понадобится всего три ингредиента — 1 кг свежей клюквы, 1 л чистой воды и 1 ст. л. сахара (по желанию). Ягоды нужно перебрать, удалить поврежденные и мусор, затем промыть под проточной водой и обсушить.

В эмалированную или стеклянную банку высыпают подготовленную клюкву и заливают холодной кипяченой водой. Если хотите мягкий вкус — добавьте ложку сахара, но классический рецепт обходится без него. Банку закрывают крышкой и ставят в холодильник или подвал. Через 5–7 дней клюква впитает влагу и станет чуть мягче, а ее вкус — нежным и свежим.

Такую заготовку можно хранить всю зиму. Ягоды прекрасно подходят для морсов, пирогов, мясных соусов и даже салатов. Главное — не использовать металлическую посуду: клюквенный сок кислый и может вступить в реакцию с металлом.

Совет: если хотите, чтобы ягоды дольше сохраняли форму, залейте их не просто водой, а слабым соляным раствором — на 1 литр воды всего пол чайной ложки соли. Вкус останется сладко-кислым, но клюква станет плотнее и не закиснет.

Вот еще один проверенный рецепт из ягод: готовим старинную русскую кулагу.