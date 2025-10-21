Воскресили десерт из прошлого: готовим старинную русскую кулагу из ягод

Когда хочется чего-то простого и душевного, но без сахара и искусственных добавок, самое время приготовить кулагу — старинное блюдо русской кухни. Этот густой ягодный десерт из малины, брусники, черники или калины когда-то был неизменным угощением в каждой деревне. Он сочетает легкую кислинку ягод, аромат меда и нежную зернистость ржаной муки.

Для классического варианта возьмите 500 г любых ягод (можно смесь — малина, черника, брусника, можно размороженные), 2–3 ст. л. ржаной муки, 2 ст. л. меда и 200 мл воды. Вскипятите воду, добавьте ягоды и варите 10–15 минут на слабом огне, пока они не размягчатся. Затем аккуратно всыпьте муку, постоянно помешивая венчиком, чтобы не образовались комки. Варите ещё 5–7 минут, пока масса не загустеет.

Когда кулага станет однородной и ароматной, снимите с огня и добавьте мед. Остудите — и подавайте в креманках или глиняных мисках. Можно украсить ложкой сметаны или горстью свежих ягод.

Совет: чтобы вкус стал ярче, попробуйте заменить часть воды квасом или ягодным соком — получится настоящий десерт по старинным рецептам.

