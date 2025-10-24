Бастрыкин ждет доклад по делу о взрыве на челябинском предприятии Дело о взрыве на челябинском предприятии передадут в центральный аппарат СК

Уголовное дело, возбужденное после взрыва на одном из предприятий в Челябинской области, передадут в центральный аппарат Следственного комитета России, соответствующее распоряжение главы СК Александра Бастрыкина приводит пресс-служба ведомства. Речь идет о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Председатель СК России поручил передать уголовное дело по факту инцидента на предприятии в Челябинской области в центральный аппарат ведомства, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что число пострадавших увеличилось до 19 человек. Из них пять человек доставили в медицинские учреждения в тяжелом состоянии. Двое — переведены в ожоговое отделение ГКБ № 6 Челябинска, еще двое — в областную больницу.

Также стало известно, что в связи с этой трагедией 24 октября объявлено днем траура. Семьям погибших и пострадавших окажут всю необходимую помощь. Уточнялось, что на данный момент угрозы жителям и гражданским объектам нет, версия прилета по заводу беспилотника пока не подтверждается.