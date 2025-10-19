Инцидент с массовым отравлением в Бурятии дошел до Бастрыкина

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела о массовом отравлении продукцией компании «Восток» в сети магазинов «Николаевский» в Улан-Удэ (Бурятия), передает пресс-служба ведомства. Цех компании, где была изготовлена соответствующая продукция, в настоящее время закрыт, инициированы проверки и лабораторные исследования.

Председатель Следственного комитета России затребовал доклад о расследовании обстоятельств массового отравления людей в Республике Бурятия, — сказано в сообщении.

До этого Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения на предприятии «Восток» в Улан-Удэ, где производили блюда, предположительно вызвавшие массовое отравление. Работа предприятия была приостановлена, как и реализация продукции «Востока» в сети магазинов «Николаевский».

Ранее сообщалось, что причиной массового отравления в Бурятии стали шаурма и онигири. Уточнялось, что первые жалобы поступили 18 октября около 19:00 по местному времени (14:00 мск). Из симптомов упоминались тошнота и рвота.