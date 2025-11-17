Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 20:16

Неожиданный поворот произошел в деле обезглавленного в Балашихе мальчика

«112»: подозреваемая в убийстве сына в Балашихе женщина отказалась от показаний

Cледственный комитет на месте происшествия Cледственный комитет на месте происшествия Фото: NEWS.ru
Подозреваемая в убийстве шестилетнего ребенка в Балашихе женщина отказалась от своих показаний, передает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник. Ранее она признала себя виновной в расправе.

Как пишет канал, женщина изменила решение, когда к ней пришел адвокат. По сведениям источника, она сослалась на статью 51 Конституции РФ, в которой прописано право не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников.

Ранее стало известно, что женщина занималась изготовлением смесей из препаратов от шизофрении с наркотиками. Журналисты выяснили, что подозреваемая получила несколько рецептов на разные препараты и принимала их одновременно с запрещенными веществами, что приводило к неконтролируемому агрессивному поведению. Соседи рассказали, что мать избивала своих детей, у которых были синяки. На лице девочки, по их словам, были видны шрамы.

До этого в подъезде подозреваемой в убийстве своего сына-инвалида нашли окровавленную салфетку. Кому принадлежит находка, остается неизвестным. Также сосед подозреваемой рассказал, что видел, как похожая на нее женщина била девочку.

показания
убийства
расследования
дети
